Aanvoerder Glynor Plet blijft langer bij Telstar, Randy Wolters in de wachtkamer

Glynor Plet speelt ook komend seizoen in het shirt van Telstar. De 35-jarige aanvoerder heeft een mondeling akkoord bereikt over een nieuw contract van een jaar. "Ik ben blij dat ik nog één jaar door mag."

"Een prima aanvoerder, verlengstuk van de trainer", stelt een blije trainer Andries Jonker over Plet. "Hij is een speler die garant staat voor tien tot twintig goals per seizoen. Die spelers liggen voor Telstar niet voor het oprapen."

Toekomst Jonker

Ook de toekomst van Andries Jonker is nog altijd in het ongewisse. De trainer en technisch directeur van De Witte Leeuwen is in het bezit van een aflopend contract. "De bal ligt bij de club dus daar wacht ik op. Het komt allemaal wel goed", zegt Jonker over de gesprekken die hij met de club heeft gevoerd.