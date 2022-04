VU stopt met cum laude om stress bij studenten te voorkomen

Dat meldt Het Parool. Het predicaat cum laude betekent dat een student een gemiddeld rapportcijfer van een 8 heeft en voor geen enkel vak een lager cijfer dan een 7. "Studenten willen aan de beoordelaars te zeer laten zien wat ze goed kunnen en hebben te weinig oog voor zaken die ze nog níet goed kunnen", zegt het hoofd van de VU-masteropleiding geneeskunde tegen de krant.

Nu zou ongeveer een derde van de geneeskundestudenten in Nederland last hebben van burnoutklachten. Doordat studenten op de VU in de masterfase coschappen straks geen cijfers maar de kwalificatie 'voldaan' of 'niet voldaan' krijgen, moet de druk dus minder worden. Ook moet het ervoor zorgen dat studenten meer als team willen presteren in plaats van als eenling.

De VU is vooralsnog de enige universiteit die stopt met het cijfersysteem. Toch zou een meerderheid van de studenten er achter staan.