Jongeren strijden voor chillplek of pumptrack: "Er is nu niks te doen in de wijk"

Jongeren die zelf actie ondernemen om een eigen plekje in hun wijk te creëren, de gemeentes juichen het toe maar het duurt vaak lang voordat er groen licht is. Dat weten ze in Heiloo, waar jongeren strijden voor een sport- en chillplek. Maar ook in Broek op Langedijk, waar jongeren een pumptrack willen hebben. "Ze zijn steeds maar aan het vergaderen", verzucht initiatiefnemer Roan (9).

Het idee voor een pumptrack, dat is een parcours van asfalt met allerlei hobbels en kuilen, stamt al uit 2020. De jonge initiatiefnemers besloten een petitie te starten die al meer dan 400 keer is ondertekend. De jongeren hopen dat de gemeente hun wens in vervulling laat gaan. "Je kan heel veel snelheid maken door pompend over het circuit te gaan", vertelt Pepijn. "Je kan ook allerlei trucjes doen wat zorgt voor fun", vult Roan aan.

En het mooie is dat een pumptrack voor alle leeftijden is. "Je kunt met een step, een skateboard, een fiets en zelfs met een rolstoel op de baan", aldus Pepijn. De 17-jarige Kees is ook een van de initiatiefnemers en volgens hem is de pumptrack zeker niet kinderachtig. "Het is belangrijk want je krijgt hierdoor jongeren in beweging. We willen meer dan een speeltuintje waar alleen kleine kinderen spelen. Dit is ook leuk voor onze vriendengroep."

Kogel door de kerk

Maar om zoiets te realiseren moeten de jongeren wel wat geduld hebben. De wethouder heeft de initiatiefnemers inmiddels ontvangen en er is ook al een financieel plan gepresenteerd. Hoewel de wethouder positief is, is de kogel nog lang niet door de kerk.