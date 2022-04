Amsterdam NL V Meer animo voor Amsterdamse minor Nederlandse Gebarentaal sinds corona door Irma Sluis

De minor Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan de UvA is zo populair, dat er nu een wachtlijst is. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk dat de taal door de coronapersconferenties meer zichtbaar is geworden. "Ik denk dat zonder corona niet had gedacht: oh, gebarentaal, dat lijkt me leuk."

In de les zitten ongeveer vijftien studenten om de sinds 2021 officieel erkende taal te leren. In de klas van Marijke Scheffener, die zelf doof is, geldt één regel: het is er stil. Je stem gebruiken mag niet, maar je handen en je gezichtsuitdrukkingen wel. Scheffener gebaart: "Mensen zijn zeker meer gemotiveerd om gebarentaal te leren. Het voelt voor mensen ook langzaam steeds normaler dat er voor doven een tolk nodig is." Student Maaike heeft de minor gekozen omdat het haar leuk leek door gebarentolk Irma Sluis, die tijdens de persconferenties vooral in het begin vaak naast Mark Rutte en Hugo de Jonge stond. "Ik was er natuurlijk de hele tijd mee bezig door de media. Toen moest ik dus een minor kiezen en ik denk dat ik anders niet had gedacht: oh, gebarentaal, dat lijkt me wel heel leuk."

Roland Pfau, hoofddocent gebarentaalwetenschap aan de UvA, vertelt dat je ook in de bachelor taalwetenschap kunt kiezen voor een specialisatie in gebarentaal. "Hier zien we niet veel meer aanmeldingen, al schrijven wel meer studenten hun scriptie over onder andere gebarentaal." Maar voor de minor zijn er dus wel meer aanmeldingen. "Er stonden er zeven op de wachtlijst." Begrip Scheffener ziet ook dat er meer begrip is voor doven. "Met de mondkapjes bijvoorbeeld. Dan deden sommige mensen die even af als ze een doof iemand zagen, dat is superfijn." Wat de studenten uiteindelijk gaan doen met gebarentaal weten ze nog niet allemaal. Al kan het soms wel van pas komen. "Morgen komen er vier dove mensen naar de bar waar ik werk", vertelt een student. "Dan kan ik ze helpen en ik heb daar echt heel veel zin in." Waarom geen ondertiteling? Toen Irma Sluis voor het eerst op het podium stond, vroegen veel mensen zich af waarom dat nodig was. Kan er niet gewoon ondertiteling worden gebruikt voor doven en slechthorenden? Het antwoord is: dat zou kunnen, maar voor dove mensen is Nederlands hun tweede taal. Gebarentaal kent bijvoorbeeld ook een eigen grammatica. Pfau: "Voor dove personen is gebarentaal hun moedertaal. Dus de verwerking van Nederlandse ondertiteling, dat gaat niet altijd even snel. Als er dan een tolk naast staat, dan gaat het net zo makkelijk als bijvoorbeeld Duits voor mij of Nederlands voor een horende Nederlander."