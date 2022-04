Deze plantenachtbaan moet helpen het wereldvoedselprobleem op te lossen

Vul in de computer in welk plantje je wilt, en het rolt er 24 dagen later via een plantenachtbaan uit. Pioniers Ben (27) en Luc (26) willen door 'verticaal te boeren' zo duurzaam mogelijk kweken en een bijdrage leveren om het wereldvoedselprobleem tegen te gaan. "In deze achtbaan worden de plantjes niet misselijk, ze gaan er alleen maar beter van groeien."

Ben (links) en Luc van Glowfarms - NH Nieuws

Noem ze de telers van de toekomst. In een loods op bedrijventerrein Hoorn 80 komen technologie en agrarisch ondernemerschap op 110 vierkante meter op wonderlijke wijze samen. Een lopende band van van vijf meter hoog vervoert een stekje 24 dagen lang, dat aan het einde van de achtbaanrit is volgroeid. Onderweg zorgt een computergestuurd programma ervoor dat het gewas voldoende licht en water krijgt, om zo tot het gewenste resultaat te komen. Ben staat voor een 'muur' van basilicum, dat bijna aan de laatste fase van de achtbaanrit begint. "We kunnen zeggen: we geven iets meer licht, dan wordt de smaak wat sterker. Of: we stellen het licht iets bij, zodat de houdbaarheid langer wordt. Zo kunnen we het perfecte product telen voor onze klanten." Volgende stap Het proces moet nog verder worden geperfectioneerd. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat de computer zelf weet wat er moet worden ingesteld om tot een bepaald resultaat te komen. Dat is de volgende stap." Ben Pieterse, afkomstig uit Leiden, en Luc de Vries uit Zwaag vonden elkaar bij een studentenorganisatie in Utrecht. De gezamenlijke interesse in duurzaamheid én de kennis van Ben over verticaal boeren vormde de basis voor de start van hun bedrijf: Glowfarms. Tekst gaat verder onder de foto.

De plantenachtbaan vol ornaat - Aangeleverd / Peter Sabelis

Ze kunnen en willen met hun onderneming bijdragen aan het wereldvoedselprobleem die speelt en streven naar betaalbare producten, die lokaal geteeld zijn. "Er komen steeds meer mensen en het wordt steeds moeilijker om voldoende voedsel te produceren. Bijvoorbeeld door klimaatverandering of nu weer door de oorlog in Oekraïne. We moeten denk ik toe naar een manier van voedsel produceren, waarbij je overal lokaal kunt produceren. En dat doen we hier." Nu richten ze zich vooral op het telen van sla en verse kruiden, zoals basilicum. "We gaan dit binnenkort uitbreiden met bijvoorbeeld spinazie en rucola, ook misschien met aardbeien en tomaten. Het kan nog gekker: koffie, noem maar op. Je kan in principe alles telen op deze manier." Dezelfde kwaliteit De vraag naar 'vertical farming' is groot. "We hebben veel verschillende klanten, denk aan handelaren, distributeurs en toeleveranciers van supermarkten. Iedereen is op zoek naar een manier om het hele jaar door dezelfde kwaliteit, dezelfde prijs en dezelfde hoeveelheid te krijgen. Dat kunnen wij bieden." Dus wordt het tijd voor een volgende stap. Het bedrijf verkast deze zomer naar Leerdam, waar de productie 27 keer wordt verhoogd. In Leerdam verrijst zo'n 3000 m2 aan lopende banden. Als het aan Ben ligt, is dit slechts een tussenstap. "Ik verwacht dat we over een jaar of vijf tussen de 10 en 20 hectares zitten. Met allemaal van dit soort achtbanen."