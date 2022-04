Bussumer worstelt met twee overvallers, politie vindt vuurwapen bij buurtonderzoek

Zo rond de klok van 6.00 uur wordt de Bussumer wakker in zijn huis vanwege een geluid. Niet heel veel later staan twee overvallers in zijn woning. Het duo bedreigt de man en eist dat hij een aantal spullen afgeeft.

Schrikken

In eerste instantie loopt de man gedwee mee met de overvallers, maar ineens besluit de bewoner zich te verzetten. Er ontstaat een worsteling. De twee schrikken er zo van dat zij meteen vluchten in de richting van de Brediusweg.

De bewoner raakt zelf door de vechtpartij lichtgewond. Nadat de hulpdiensten waren gealarmeerd, is hij door ambulancepersoneel nagekeken. Een trip naar het ziekenhuis was niet nodig.

Vuurwapen

Politieagenten zijn bij aankomst aan de Potgieterlaan meteen gaan zoeken naar de daders. Het tweetal was gevlogen. Wel vonden agenten tijdens het buurtonderzoek een vuurwapen op straat. Of deze van de overvallers is, is nu nog onduidelijk.

De recherche is nog volop bezig met het onderzoek naar de mislukte inbraak in Bussum. Het politiekorps hoopt dat getuigen of buurtbewoners die camerabeelden hebben zich melden.