De Peiling: het koningshuis moet blijven

Koningsdag moet dit jaar het afscheidsfeest van de monarchie zijn, vindt actieclub Leden van de Republiek . Ze zijn tegen het koningshuis en vinden dat Willem-Alexander, Willem de Laatste moet zijn. Toch zijn er genoeg mensen die gek zijn op het koningshuis. Hoe denk jij daarover? Moet de monarchie blijven in ons land of niet?

Leden van de Republiek, het voormalig Republikeins Genootschap, vinden Koningsdag dit jaar de uitgelezen dag om afscheid te nemen van de monarchie. Dat willen ze doen door middel van een demonstratie in de Limburgse hoofdstad Maastricht. De Koninklijke familie viert daar namelijk dit jaar Koningsdag.

Met een positieve 'Willem de Laatste demo' willen ze het pro-republieke geluid aan een groot publiek horen. De gemeente Maastricht staat de demonstratie toe en gaat nog met de organisatie in overleg waar die mag plaatsvinden.

Jongeren zien monarchie steeds minder zitten

Leden van de Republiek ziet voor het eerst dat er geen meerderheid meer is voor erfopvolging. Zij baseren dat op cijfers uit 2020 van IPSOS. Daaruit blijkt dat nog maar de helft van de Nederlanders voor troonopvolging is.

De steun voor de monarchie is onder jongeren de afgelopen jaren ook afgenomen. In 2007 was 70 procent van de ondervraagden tussen de 18 en 34 jaar enthousiast over het koningshuis, in 2020 was dat 64 procent.

Vind jij dat het koningshuis moet blijven of niet?