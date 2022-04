Magneetvisser haalt gaspistool uit het water bij Amsterdam Centraal

Een magneetvisser heeft afgelopen zaterdag een opmerkelijke vondst gedaan in het water bij de Prins Hendrikkade in Amsterdam, vlakbij Amsterdam Centraal. Hij haalde daar een pistool uit het water.

Daarna belde hij de politie. Volgens een politiewoordvoerder ging het om een gaspistool. Met dat pistool kan geen normale kogel worden afgeschoten, maar er klinkt bij het overhalen van de trekker wel een harde knal en er is dan mondingsvuur te zien.

De politie heeft het wapen in beslag genomen. Onderzocht wordt nog of het bij een bepaald misdrijf is gebruikt om mee te dreigen. "Misschien is het weggegooid en toen nooit gevonden."

Magneetvissers vinden regelmatig wapens of explosieven in de stad.