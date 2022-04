Nieuw 'jasje' voor watertoren Zandvoort: groter, meer ramen en 12 appartementen

De watertoren in Zandvoort krijgt een heuse metamorfose. Springtij Architecten heeft het voorlopige ontwerp gepresenteerd voor de vernieuwing van het verloederde pand, dat zo iconisch is voor de badplaats. Het krijgt een volledig nieuwe buitenkant, de toren wordt iets groter en er komen 12 appartementen in. Bij Springtij Architecten zijn al heel wat belletjes binnengekomen van geïnteresseerden. "Er zijn heel veel mensen die spontaan bellen", vertelt architect Kees Draisma. "Er is heel veel animo, dit verkoopt zichzelf wel."

De herontwikkeling van het watertorenplein en de watertoren zelf, heeft heel wat voeten in aarde gehad. Jaren werd er in de Zandvoortse politiek gediscussieerd over wat er met het plein en de watertoren moest gebeuren. Wethouders sneuvelden en vorig jaar liep het project nog vertraging op, vanwege onenigheid over de grondprijs. Maar nu eindelijk is het voorlopige ontwerp af en is de herontwikkeling van het kale plein en de watertoren in zicht.

Slechte staat

Bij de eerste inspectie van de watertoren voor de nieuwe plannen, bleek het pand in veel slechtere staat te verkeren dan gedacht. "We kwamen van de ene tegenvaller in de volgende tegenvaller", zo vertelt Draisma. Het metselwerk blijkt in embarmelijke staat te verkeren en de stenen zijn veel te zacht.

Om de toren nieuw leven in te kunnen blazen, moet het oude metselwerk verwijderd worden. De hele buitenkant krijgt nieuwe raampartijen en nieuwe stenen. Aangezien de toren qua weersomstandigheden veel te verduren krijgt, zal hier niet op bezuinigd worden. "Iedereen is het wel eens dat een duurdere steen wel een goed idee is."

