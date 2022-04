Oranje Koningsdag 'had zaken niet op orde'; gemeente "had graag meegewerkt"

Burgemeester Anja Schouten 'had graag' meegewerkt aan 'een mooi en aantrekkelijk evenement als Oranje Koningsdag', meldt ze naar aanleiding van het nieuws dat het festival dit jaar niet door kan gaan. Maar de vergunningsaanvraag was volgens haar onvoldoende uitgewerkt, waardoor ze zich genoodzaakt zag de vergunning niet te verlenen.

NH Nieuws / Anette Jolink

In eerste instantie besloot de gemeente de vergunningaanvraag van Oranje Koningsdag - eerder georganiseerd onder de naam Slam FM Koningsdag - niet in behandeling te nemen. Dit deed zij omdat de aanvraag volgens de gemeente niet binnen de daarvoor gestelde termijn zou zijn ingediend. Hierop stapte de organisator van het evenement naar de rechter. Omdat de organisator wel aan 'de basisverplichtingen voor het aanleveren van documenten' voldeed, moest de gemeente van de rechter alsnog inhoudelijk naar de aanvraag kijken.

Quote "Ik betreur het niet doorgaan van dit festival; ik had graag mijn medewerking verleend aan een mooi en aantrekkelijk evenement als Oranje Koningsdag" Anja Schouten (Burgemeester Alkmaar)

Toch besloot Alkmaar dat het feest niet door kon gaan. De aanvraag voldeed niet aan de gestelde eisen, waardoor de burgemeester niet goed kon inschatten of de openbare orde en de veiligheid rondom het evenement voldoende konden worden gewaarborgd. Tekst gaat verder.

Zo zou het medisch plan volgens haar alleen de aantallen weergeven van de hulpverleners, niet hoe ze de zorg aanpakken. Ook zou niet duidelijk zijn op welke manier de bezoekers werden begeleid naar het evenemententerrein. Daarnaast waren de plannen op het gebied van calamiteiten, veiligheid en beveiliging volgens het college 'onvoldoende uitgewerkt'. "Dit overziend kan ik helaas niet anders dan de aangevraagde vergunning weigeren", aldus Schouten, die het niet doorgaan van dit festival 'betreurt': "Ik had graag mijn medewerking verleend aan een mooi en aantrekkelijk evenement als Oranje Koningsdag." 'Eén groot raadsel' Organisator Dennis Luken laat aan NH Nieuws weten dat het voor hem 'één groot raadsel is' waarom de gemeente de vergunning weigert. "We hebben het feest altijd in goede harmonie en in goed overleg met de gemeente georganiseerd", zegt hij. "Maar dit jaar was eigenlijk alles anders." "Er waren heel veel tegenwerkingen", aldus de 52-jarige Dennis. "De plannen waren niet goed, er was geen vertrouwen en daardoor is het een kant opgegaan die wij niet wilden." Volgens de organisator weigert de gemeente de vergunning op basis van 'details'. Ook vraagt hij zich af of een gebrek aan politiecapaciteit heeft meegespeeld in de beslissing. Dit is volgens gemeente Alkmaar niet het geval.

Quote "Ik begrijp niet goed waar de onrust vandaan komt" Dennis Luken (organisator Oranje Koningsdag)

De bezwaren van de gemeente met betrekking tot de openbare orde en veiligheid snapt Dennis niet: "Daarin werken we samen met een gerenommeerd bedrijf die dat in heel Nederland doet, dus ik begrijp niet goed waar de onrust vandaan komt." Volgens hem waren de plannen goed: "Die hebben we laten toetsen door externe partijen en professionals hebben ze gemaakt." De gemeente laat weten dat de organisatie 'tot drie keer toe' ruimte is geboden om ervoor te zorgen dat de plannen compleet waren en aan de eisen voldeden, maar dat dit niet is gebeurd. Kaartjes terugbetalen De kosten die voor Oranje Koningsdag zijn gemaakt, lopen volgens Dennis in de 'honderdduizenden euro's'. Die wil hij verhalen op de gemeente: "Wij stellen de gemeente aansprakelijk voor geleden schade. We hebben de rechtszaak over de vergunningsaanvraag gewonnen, dus lijkt me dat ze gewoon schadeplichtig zijn en dat zegt onze advocaat ook." Mensen die een kaartje hebben gekocht voor het evenement worden volgens Dennis gecompenseerd in de kosten. "Daar krijgen ze bericht over. Als mensen ons willen helpen door hun kaartje te behouden kan dat natuurlijk, maar de intentie is om iedereen terug te betalen. Ook mensen die nog een kaartje hadden van het festival dat in 2020 niet door kon gaan."

Oranje Koningsdag in Amersfoort: De organisator wilde Oranje Koningsdag aanvankelijk ook in Amersfoort organiseren. Maar volgens de organisator kan dat festival niet op zichzelf doorgaan, omdat de artiesten zowel in Alkmaar als in Amersfoort zouden optreden. Gemeente Amersfoort heeft aan gemeente Alkmaar laten weten dat de vergunningsaanvraag ook daar zou worden afgekeurd en dat de organisator daarom de vergunningsaanvraag van het evenement heeft teruggetrokken.