Straks na twee jaar een skatepark in Wijk aan Zee 'omdat alles meezit'

Alles heeft eigenlijk op rolletjes gelopen sinds de toen 10-jarige Siep en zijn vrienden anderhalf jaar geleden achthonderd handtekeningen verzamelden voor een skatepark in Wijk aan Zee. En alle seinen lijken nu écht op groen te staan: er is een plan, een plek en sinds kort zijn er ook pegels. Verwachte oplevertijd: over ongeveer een half jaar.

Mirjam: "Het gaat eigenlijk heel goed, we hebben nog niet echt tegenslag gehad. Dat skatepark zou er niet binnen deze tijd hebben gestaan, als de gemeente Beverwijk zich niet vanaf het begin zo welwillend had opgesteld."

"Van tevoren dachten we : zo'n park staat er wel met vijf of zes weken", zegt de moeder van Siep, Mirjam Durge. "En dat is ook wel zo, maar er komt nog veel meer bij kijken dan alleen de aanleg."

Een 'globaal' ontwerp van ligt skateparkontwerper SkateOn ligt ook al klaar. "Qua grootte kan je het een beetje vergelijken met het skatepark in Castricum. Die is denk ik ongeveer 400 vierkante meter."

"Die beoogde plek staat min of meer wel vast", weet Durge. "Andere opties zijn er ook niet echt in ons kleine dorp. Alleen is het belangrijk er ook goed uit te komen met de dichtstbijzijnde omwonenden. Dat heeft de gemeente op zich genomen."

Honderdduizend euro is binnen

Het grootste probleem was simpel, en daar was de gemeente vanaf het begin eerlijk over: geld. En dus gingen Siep en zijn moeder, gesteund door enthousiaste dorpsgenoten, zelf aan de slag. Met succes, vertelt Mirjam: "Het zit nu goed, de honderdduizend euro hebben we met z'n allen gehaald."

Dat kwam onder andere door gulle bijdragen van Tata Steel, de Rabobank en andere ondernemers uit Beverwijk en Wijk aan Zee. En via een GoFundMe pagina droegen ook 'gewone' Wijk aan Zeeërs in groten getale bij.

'Bouwen, die hap', zou je zeggen. Maar zo simpel is het nu ook weer niet.

Skaten voor het weer heel lelijk wordt

"Wij hebben het zelf na een drukke periode in november en december nu rustig", vertelt Mirjam. "Toen hadden we het geld binnen, en hebben we het project overgedragen aan de gemeente.

"Maar zo'n park moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Kwaliteitseisen, hij krijgt een keurmerk enzo.. dus daar gaat ook wel weer wat tijd overheen. Soms duurt zoiets twee, drie maanden, en soms langer." Niet dat dat haar dwarszit. "Tja, zo gaat dat!"

Gelukkig skatet zoon Siep nog net zo fanatiek als twee jaar geleden, zegt Durge lachend. "En net voordat het weer heel lelijk wordt, hopen we dat de kinderen in de herfstvakantie nog even lekker kunnen skaten in het nieuwe park."