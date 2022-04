Zorgen over grote aantal voetbalscholen: 'handel in voetbaldromen'

De gemeente, voetbalverenigingen en KNVB moeten maatregelen nemen tegen het grote aantal voetbalscholen in de stad. Dat schrijft de Sportraad Amsterdam. Op deze manier moet de 'handel in voetbaldromen' gestopt worden.

"Tot slot vreest de Sportraad Amsterdam dat voetbalscholen op langere termijn de volledige voetbalinfrastructuur ontwrichten en de kwaliteit en het niveau van het Nederlandse voetbal negatief beïnvloeden", staat er in het advies . "Dit komt doordat de meeste voetbalscholen niet breed opleiden, maar focussen op de zogenaamde talenten van dit moment. Op langere termijn wordt hierdoor de vijver waar talenten in boven zouden moeten komen drijven kleiner en het gemiddelde niveau lager."

Voetbalscholen zouden inspelen op de onrealistische dromen van kinderen en hun ouders om profvoetballer te worden. "Ze wakkeren deze dromen in veel gevallen aan door jeugdspelers op te hemelen en profstages voor te spiegelen." Ook zouden er onwenselijke afhankelijkheidsrelaties tussen trainers en jonge beïnvloedbare kinderen zijn, ontbreekt vrijwel iedere vorm van toezicht of controle en ontstaan er conflicten tussen verenigingen en voetbalscholen.

De Sportraad vraagt de gemeente daarom regels op te stellen voor voetbalscholen en de normale voetbalverenigingen financieel te versterken door bijvoorbeeld jeugdtrainers te betalen. De voetbalverenigingen zelf zouden zich niet meer moeten profileren als voorportaal van het profvoetbal, maar zich moeten concentreren op de kerntaak: een 'plezierige en laagdrempelige omgeving waar kinderen genieten van de sport en een leven lang blijven bewegen'.

Verder zou de KNVB met een landelijke mediacampagne moeten komen die eerlijk is over de kansen op een profcarrière en ook de keerzijde van de voetbaldroom laat zien. Het advies van de Sportraad wordt vermoedelijk over een paar weken besproken in de Stopera.