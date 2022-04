Bewoners noodopvang Haarlem verhuizen na salmonella-uitbraak

Het besluit om bewoners naar een andere plek te verhuizen is onder andere op advies van de

GGD Kennemerland. "Vanuit het COA waren we hierop voorbereid en het advies van de GGD is ook helder en duidelijk. Op dit moment verblijven zieke en gezonde mensen bij elkaar op een kamer en dat is ongewenst. Er gaan tijdelijk 41 zieken met hun 32 kamergenoten naar

Laag Zuthem", legt woordvoerder Alet Bouwmeester van het COA uit.

Zij worden daar apart opgevangen. Op deze locatie op park Alerdinck verblijven tijdelijk mensen die mogelijk of besmet zijn met corona, maar daar wordt op dit moment geen gebruik van gemaakt. "De gemeente Raalte heeft het verzoek van het COA geaccepteerd. Daar zijn we heel blij mee", aldus Bouwmeester.

Niet via drinkwater

De besmettingen zijn opgedoken op de opvangboot Liberty Ann. Acht bewoners zijn in het ziekenhuis opgenomen. De besmette mensen hebben onder meer last van diarree en koorts. Ook op de andere boot, de Virginia, komt de bacterie voor.

De eerste resultaten van de onderzoeken door de GGD laten zien dat er geen besmetting via het drinkwater is geweest, maar om dit definitief te kunnen uitsluiten, blijven de monsters op

kweek staan. “Zolang de bron nog niet in beeld is, doen we er alles aan om verdere

verspreiding te voorkomen. Daarom ook dat het besluit is genomen om mensen ergens anders onder te brengen.”