Alkmaar wil dit jaar geen Oranje Koningsdag: festival afgelast

In de verklaring staat onder andere: "Na enkele weken achter de schermen werkelijk alles op alles gezet te hebben om dit jaar wel een mooi feest voor jullie te organiseren komen we vandaag helaas met een verschrikkelijke update: Oranje Koningsdag 2022 gaat ook dit jaar niet door."

Maanden lang is de organisatie bezig geweest om een goede line-up op te zetten en de juiste vergunningsaanvragen te doen. Toch wil de gemeente Alkmaar niet mee te werken aan het vrijgeven van een vergunning voor het festival. "Dit hebben we zelfs aangevochten via een kort geding waarbij wij ook in het gelijk gesteld zijn door de rechter", staat er verder op de Facebookpagina geschreven.



De gemeente Alkmaar heeft hierna aangegeven dat het niet meer mogelijk was om dit jaar het evenement te organiseren en zonder het evenement in Alkmaar kan het evenement in Amersfoort ook niet georganiseerd worden.

Hoe nu verder?