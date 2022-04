Vrienden Blonde Sien halen herinneringen op: "Een lieve vrouw met heel veel humor"

Vrienden en bekenden van Blonde Sien kwamen gisteren even bij elkaar voor café Rooie Nelis in de Amsterdamse Jordaan om stil te staan bij het leven van de iconische barvrouw.

"Heel verdrietig, ja kijk, ik heb dertien jaar gewerkt voor ze", vertelt Ria Eikenboom-Geel, "ik heb veel voor ze gedaan, we hebben veel gedeeld. Er is toch een stukje Jordaan weggegaan."



Ook zanger Davey Bindervoet stond als jongen een blauwe maandag achter de bar bij 'Tante Sien'. Een tijdje geleden mocht hij nog voor haar zingen in het verzorgingshuis in Egmond aan Zee: "Ik ben heel blij dat ik dat nog heb kunnen doen, want ze zong alle liedjes mee, van haver tot gort en weer terug, dat was geweldig om te zien."