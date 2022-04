Oud-leerling Laurens inspireert leerlingen Murmellius Gymnasium met les over zonneauto’s

Elk jaar bouwt en verfijnt een team studenten een zonneauto en neemt daarmee deel aan internationale races. Laurens gaat over de mechanica van de Nuna 11S. Bovendien is hij dit jaar een van de coureurs. "Ik ben dit jaar vooral verantwoordelijk voor het optimaliseren van de motor van Nuna. Ik heb daarnaast ook nog de mogelijkheid om de motor zelf als coureur uit te mogen testen. Dat maakt het extra bijzonder."

"Op de middelbare school is mijn passie voor technologie echt begonnen", vertelt Laurens aan mediapartner Alkmaar Centraal . "Dat ik nu elke dag als mechanicus van het team bezig kan zijn met technologie en innovaties is natuurlijk erg gaaf. Daarom vind ik het ook heel bijzonder om vandaag terug te zijn bij mijn oude school om hier de nieuwe generatie te kunnen inspireren."

"Duurzaamheid en innovatie spelen een grote rol bij de ontwikkeling van deze auto, maar daarnaast wil ik ook echt benadrukken dat je veel meer kunt bereiken als je samenwerkt als een hecht team", legt Laurens uit. "Wij gaan straks met het hele team een race rijden in Zuid-Afrika, dat had ik alleen nooit kunnen bereiken."

Laurens heeft het over de Sasol Solar Challenge, een achtdaagse race van 4.000 km in september. Zijn team werd derde in een testrace in Marokko, maar met de nodige verbeteringen gaan ze voor de vierde overwinning in grote Zuid-Afrikaanse race. TU Delft won eerder al zeven keer de Australische race.