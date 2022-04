Onverwacht onderdeel bij paardenevent: wat doen ze met die bedden in de wei?

Op het internationale paardenevent 'North-Holland Horse Trials' in Oudkarspel zal dit weekend ook een beddenrace worden verreden. Deze wedstrijd is omgedoopt tot de beddencross, en gaat niet over asfalt maar offroad door het weiland tussen de hindernissen door. "Het is ontzettend zwaar", erkent Gerjo Boos aan NH Nieuws na zijn eerste training op het parcours.

Beddenracen is een bekend fenomeen in het noorden van de provincie, maar de variant beddencross is gloednieuw. Manege Beukers sluit er aanstaande zondag haar grote paardensportevenement op ludieke wijze mee af. "Wij hebben dit hele terrein en alle spullen voor het hele weekend tot onze beschikking. Het zou zonde zijn als wij daarvan vanaf zondagmiddag niks meer mee doen", stelt Micha Baron, organisator van North-Holland Horse Trials. (tekst gaat verder onder video)

Crossen op bedden tussen de paarden - NH Nieuws/ Maurice Blaauw

Manege Beukers organiseert de beddencross met hulp van Bedspecial, organisator en promotor van de beddenrace-sport. "Wij hebben ze ons idee voorgelegd en ze waren gelijk enthousiast", vertelt Micha. "De wielen zijn wel aangepast", legt Gerjo Boos uit. Hij is naast deelnemer, ook de technische man van Bedspecial. "Normaal gebruiken we de wielen van een racefiets, nu hebben we er bredere banden onder gezet."

Deze paaszondag gaan de beddencrossers om 14.00 uur van start in een halfuur durende wedstrijd. Het gaat er om wie er de meeste rondes aflegt. "Dit gaat wel zwaar worden omdat je normaal nog even kan rusten op het bed; dat zit er met deze ondergrond niet in", aldus Gerjo. Het parcours slalomt tussen de hindernissen door en over heuvels heen. "Het publiek wat niet uit de buurt komt zal zich vast afvragen: 'wat doen die mensen met de die bedden in het weiland?'", lacht Micha.