Ajax-verdediger Martínez fit voor bekerfinale, Mazraoui traint ook weer

Goed nieuws voor Ajax in aanloop naar de bekerfinale tegen PSV. Centrale verdediger Lisandro Martínez is zondag na twee wedstrijden afwezigheid weer inzetbaar. Ook Noussair Mazraoui trainde vandaag mee, maar hij is een twijfelgeval.

Martínez was afgelopen weekend in Argentinië vanwege familieomstandigheden, meldt Ajax Showtime. Hij miste daardoor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Eerder was de verdediger vanwege zijn blessure afwezig tegen FC Groningen. Woensdag trainde de Argentijn weer volledig mee.

Over Mazraoui is er minder duidelijkheid. Hij ontbrak zaterdag tegen Sparta, maar stond vanmiddag wel weer op het trainingsveld. De rechtsback heeft nog vier dagen om wedstrijdfit te worden voor de bekerfinale in Rotterdam.

Blessures PSV

PSV kan in ieder geval niet beschikken over Olivier Boscagli. De verdediger is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Aanvaller Noni Madueke mist het Conference League-duel met Leicester City morgenavond en is een twijfelgeval voor de finale.

Vrijdag geven Ajax-trainer Erik ten Hag en aanvoerder Dusan Tadic een persconferentie in aanloop naar de kraker tegen PSV.