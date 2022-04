Stichting vangt 40 roofvogels op: 'Het zijn Harry Potter-slachtoffers'

Vorig jaar heeft stichting Wings of Change , zo'n 40 roofvogels opgevangen die in gevangenschap werden gehouden. Vaak bleek dat veel van de eigenaren niet beschikten over de juiste papieren of kopers zich verkeken op het onderhouden van de vogel. Hierdoor kwamen de dieren uiteindelijk noodgedwongen terecht bij de opvang.

De stichting is gevestigd in Andijk en combineert de opvang van roofvogels met de zorg aan de kwetsbare doelgroepen. Naast de wildopvang maakt Wings Of Change zich ook hard voor roofvogels die in gevangenschap zijn geboren, waarbij het baasje afstand van het dier wilt doen.

"Ik noem ze weleens 'de Harry Potter slachtoffers'", zegt Léon Arends gekscherend. De vogelliefhebber is mede-eigenaar van de stichting en ziet vaak dat kopers het onderschatten. "In de film brengt de uil van Harry Potter natuurlijk de post rond, maar in het echte leven is dat natuurlijk niet het geval."

"We krijgen hierdoor voornamelijk veel uilen binnen", vervolgt Arends. "Daaruit blijkt gewoon dat mensen totaal niet hebben nagedacht over de tijd en energie die je erin moet steken, hoe groot het hok moet zijn en wat voor eten ze nodig hebben."

Handel

Van woenstijnbuizerds tot aan oehoe's, het is heel gemakkelijk om op websites zoals Marktplaats een roofvogels te kopen. "Maar of de verkoper dan wel beschikt over de juiste papieren, blijft dan de vraag", vertelt Arends. "En doordat er te weinig capaciteit is om verkopers te controleren, hebben we geen idee hoe groot deze illegale markt is."

Arends blijft er dan ook strikt op hameren, dat zowel de koper als verkoper goed moeten blijven nadenken.

Regelgeving

Het houden en verhandelen van roofvogels is in Nederland legaal, mits de dieren zijn gekweekt in gevangenschap en voldoen de eisen van de wetgeving. De wetten en regels vindt Arends dan ook wel duidelijk, maar toch blijft er ondanks dat nog een groot grijs gebied.

"Zo bestaat er bijvoorbeeld geen registratieplicht", stelt Arends. En hoe toon je aan of een vogel in gevangenschap is gekweekt? Maar daar heeft de roofvogelliefhebber wel een oplossing voor. "Bij de geboorte van het kuiken moet je eigenlijk een voetring om doen, want dat kan alleen als het een kuiken is. Daardoor is goed te herkennen dat een jong vanaf zijn geboorte in gevangenschap verkeerd."