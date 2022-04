🔴 LIVEBLOG: Verrassende Ajax-opstelling in bekerfinale

Ajax-trainer Erik ten Hag geeft in de bekerfinale de voorkeur aan Maarten Stekelenburg. De doelman is hersteld van zijn liesblessure en maakt zijn rentree bij de Amsterdammers. Andre Onana schijnt een 'blessure' te hebben en zit niet op de bank. Jay Gorter en Przemyslaw Tyton zijn de reservekeepers. Brian Brobbey start in de spits en verwijst Sébastien Haller naar de bank. Daarop is ook een plekje gereserveerd voor Mo Ihattaren. De middenvelder zit voor het eerst bij de selectie van het eerste van Ajax. Noussair Mazraoui en Lisandro Martínez keren weer terug in de basis na korte afwezigheid.