Debatwedstrijd Daaf Geluk school in raadzaal succes: "Sommigen willen politiek in"

Vier teams van de Daaf Geluk school streden vandaag tegen elkaar in een debatwedstrijd in het stadhuis van Haarlem. Het team van Thijs de Wit (16), maakte de meeste indruk en werd door de vakkundige jury tot winnaar uitgekozen.

"Er werd over brede onderwerpen gediscussieerd", vervolgt Van Rossum. "Dat ging van het terugbrengen van de maximumsnelheid in de stad tot de vraag of er excuses moeten worden aangeboden voor de slavernij."

Voor de wedstrijd kregen de leerlingen eerst een rondleiding door het gebouw en dat maakte op zijn zachtst gezegd indruk. "De leerlingen hebben in dat half uur een hoop gezien en beseffen dat het een plek van historie is", vertelt geschiedenisdocent Robin van Rossum.

De leerlingen hielden zich netjes aan alle debatregels, zoals dat ook gebeurt in de bijvoorbeeld de Tweede Kamer. "Het ging inhoudelijk fantastisch", reageert Van Rossem. "Ze spraken net en ook nog eens via de voorzitter. Ik zou willen dat het zo altijd in de klas ging. Echt fantastisch."

"Ze debatteerden echt als een team", vertelt Joris Krouwels, een van de juryleden, over het winnende team. "Thijs was de gepassioneerde spreker en Mats, iets rustiger, kwam met de feiten. Dat was echt leuk om te zien. Daar kunnen wij in de raad misschien nog iets van leren."

Potentie

Of we over vier jaar op een van deze leerlingen kunnen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is nog maar de vraag, maar Van Rossum sluit dat niet uit. "Zes van de leerlingen die vandaag met elkaar in debat gingen zouden dit zomaar kunnen. Ze waren echt heel goed." Ook Krouwels zou dat niet verbazen. "Sommigen waren geïnspireerd en ze vonden het echt leuk. Wie weet zien we te terug."

Het was de eerste keer dat deze wedstrijd werd georganiseerd. Maar het idee is om het volgend jaar weer te doen.