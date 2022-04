Komend weekend minder tot geen treinverkeer ten zuiden van Alkmaar

Wie de komende dagen met de trein wil, kan er tegenaan lopen dat die niet rijden. Van vrijdag tot dinsdag is het treinverkeer ten zuiden van Alkmaar namelijk ernstig beperkt vanwege werkzaamheden aan het spoor.

Vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag vroeg tot en met dinsdag 02.00 uur is er geen treinverkeer tussen Alkmaar en Wormerveer, meldt mediapartner Streekstad Centraal.

Tussen zondag 01.00 uur en maandag 02.00 uur strekken de werkzaamheden tot aan Zaandam. Er rijden bussen tussen de stations. Wie verder naar het noorden moet, kan per trein het beste via Hoorn reizen. Hiervoor is de dienstregeling tussen Hoorn en Zaandam deels aangepast.

Minder vergaande uitval

Tussen Uitgeest en Haarlem zijn de beperkingen minder omvangrijk. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er van 00.50 uur tot 02.30 uur geen treinverkeer tussen Haarlem en Uitgeest. Verder rijden er in het weekend tussen Beverwijk en Uitgeest geen treinen tussen 04.00 en 11.00 uur.

Tot slot is er op vrijdag een aangepaste dienstregeling tussen Uitgeest en Haarlem van 06.15 tot 09.35 uur.

De NS zet bussen in wanneer er geen treinen rijden en past de dienstregeling aan op alternatieve routes.