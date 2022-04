Kunst én muziek voor Oekraïne in Posthoornkerk: "Mijn oom had dit geweldig gevonden"

In de Posthoornkerk op de Haarlemmerstraat hangt deze week het werk van de Oekraïense Amsterdammer Oleg Rusanovsky. De opbrengst van verkochte werken gaat naar Giro 555. Op donderdagavond luidt een benefietconcert van familieleden van Oleg het einde van de expositie in.

Er werd hem gevraagd naar zijn favoriete schilderij, ééntje dus, maar algauw rent Leonid Rusanovsky de hele Posthoornkerk door. En bij elk werk van zijn broer Oleg (1939-2021) heeft hij wel iets bijzonders te vertellen. "Ik vond hem fantastisch, ontzettend creatief en bescheiden." Het moge duidelijk zijn: een lievelingsschilderij kiezen is eigenlijk een onmogelijke opgave.

Vaderland

Oleg woonde van 1997 tot aan zijn dood in Amsterdam. Hier leerde hij zichzelf schilderen, en algauw deed Oleg weinig anders meer. Zelfs de muren van zijn huis in Amsterdam-West veranderde in één groot kunstwerk.

Leonid is enorm trots op zijn broer, die voor zijn emigratie een turbulent leven achter de rug had. Hij vervulde zijn diensttijd op een onderzeeër in de Sovjet-tijd en was actief betrokken bij reddingsactie na de kernramp in Tsjernobyl. Hij kreeg er een medaille voor. "Heeft hij nooit over verteld", zegt Leonid. "Ik houd enorm van die bescheidenheid."

Trio Rusanovsky

Naast het schilderwerk is er deze week ook muziek in de kerk, donderdagavond om half acht. Arthur Rusanovsky, de zoon van Leonid en dus de neef van Oleg, vertelt dat de opbrengsten van het benefietconcert naar Giro 555 zullen gaan. Samen met Leonid speelt hij met het familie-ensemble Trio Rusanovsky over de hele wereld - maar nu spelen ze voor Oekraïne én ter nagedachtenis van hun oom in de Posthoornkerk.

Speciaal voor AT5/NH Amsterdam spelen Arthur en Leonid het Erbarme dich, mein Gott van Bach. Arthur belooft niet alleen klassieke muziek te laten horen tijdens het concert. "We spelen klassieke muziek en ook veel volksmuziek. En we hebben speciaal voor deze gelegenheid ook Oekraïense liederen gerepeteerd."

Geïnteresseerden van het concert kunnen voor kaartverkoop terecht op de site van Stadsherstel.