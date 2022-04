Spektakel gegandeerd bij Noord-Hollandse clash en laatste hoop op top 10 voor Telstar

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de 35e speelronde in de eerste divisie. De twee beste Noord-Hollandse clubs van dit seizoen staan zaterdag tegenover elkaar, terwijl Telstar tegen VVV-Venlo goede zaken kan doen in de strijd om een plek in het linkerrijtje.

Voordeel voor FC Volendam: Sinds de intreding van Jong Ajax tot de eerste divisie is dit duel 8 keer gespeeld. In de helft van de gevallen bleven de 3 punten in Volendam. Het eindigde 2 maal het onbeslist en de andere 2 keer wonnen de Amsterdamse beloften.

Stand van zaken bovenin: Door de overwinning van vorige week op De Graafschap is de kans groter geworden dat FC Volendam aan het einde van het seizoen promoveert. Met nog 4 wedstrijden voor de boeg is de voorsprong 4 punten op nummer 3 FC Eindhoven. Excelsior, dat vierde staat, heeft 6punten minder dan Volendam. Koploper FC Emmen staat 6 punten los. De nummers 1 en 2 na 38 duels gaan naar de eredivisie.

Volendam sterk op 16 april: De 5 eerdere eerste divisie-wedstrijden op 16 april werden allemaal gewonnen door FC Volendam. Vorig jaar speelden de Volendammers ook op deze datum. Toen werd Jong FC Utrecht verslagen: 2-3. In de eredivisie verloor Volendam op 16 april wel van Telstar en Willem II. De knapste overwinning vond plaats in 1988. Toen werd op 16 april in De Kuip met 2-1 gewonnen van Feyenoord.

Spektakelstukken: De laatste 2 ontmoetingen tussen FC Volendam en Jong Ajax waren zeer enerverend. Zo werd het vorig seizoen 3-2 voor de thuisploeg. Bij het ingaan van de blessuretijd stond het 1-2, waarna Samuele Mulattieri en Zakaria El Azzouzi in de 95e en 96e minuut voor een ongekende slotfase zorgden. Eerder dit seizoen stond er 4-4 op het scorebord in Amsterdam. Na vijf doelpunten in de eerste negentien minuten scoorde de inmiddels vertrokken Denso Kasius de gelijkmaker in de 95e minuut.

VVV-Venlo - Telstar

VVV heeft moeite in eigen stadion:

In de laatste 330 minuten in De Koel heeft VVV-Venlo niet gescoord. Tegen Roda JC (1-1) werd na 30 minuten gescoord. Daarna werd het 0-0 tegen FC Volendam en waren FC Emmen (0-2) en ADO Den Haag (0-5) te sterk. Telstar wist juist in de laatste 5 uitduels steeds minimaal 1 keer te scoren.

Spelen tegen oude club:

Voor Randy Wolters is het een speciale wedstrijd. De Telstar-speler kwam 2 seizoenen uit voor VVV en hij maakte 13 officiële doelpunten voor de Limburgers. Dit seizoen scoorde Wolters nog niet in 11 duels. Onder andere Tarik Tissoudali, Ralf Seuntjens Melvin Platje en Cor Varkevisser speelden ook voor beide ploegen.

Weinig kans op een snelle goal:

Eén keer is het Telstar gelukt om in Venlo binnen 5 minuten te scoren. Melvin Holwijn maakte in 2013 al na 2 minuten een doelpunt. Telstar verloor die wedstrijd wel met 2-1. De thuisploeg wist drie keer binnen 300 seconden op voorsprong te komen tegen de Witte Leeuwen.

Lastige periode voor de Limburgers:

Het is voor VVV bepaald geen droomseizoen op de tiende plaats. Na degradatie uit de eredivisie vorig jaar leken de Venlonaren bovenin mee te gaan doen. De play-offs zijn 4 wedstrijden voor het einde echter al zo goed als uitgesloten. Het gat met nummer 16 Telstar is zes punten, dus moet er vooral naar beneden gekeken worden op de ranglijst. Bij winst kan Telstar nog een gooi doen naar een klassering in het linkerrijtje.

57 procent van de keren een punt of beter:

Van de 30 eerdere Telstar-wedstrijden in Venlo werd er maar 11 keer verloren. Dat betekent niet de Witte Leeuwen vaker gewonnen hebben, want slechts 6 keer gingen de 3 punten mee naar Velsen-Zuid. De overige 13 duels leverden een punt op. In december 2016 was de laatste onmoeting in Stadion De Koel. Het werd toen 1-1.

VVV-Venlo - Telstar is vrijdagavond live te horen bij NH Sport op NH Radio. Wij doen dan ook verslag van Jong AZ - ADO Den Haag. De uitzending begint om 19.00 uur.