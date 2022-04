Het Zaantheater zegt abrupt na 45 jaar Royal Jazz Festival vaarwel: "Het is jammer"

Geen buitenbar, liters bier en feestgedruis in het Zaantheater: na twee coronajaren kiest het theater er nu zelf voor om de deuren te sluiten tijdens Koningsdag. Dat is een bittere pil voor de organisatie van het Royal Jazz Festival, die in januari halsoverkop een nieuwe locatie moesten zoeken. De Bullekerk opent haar deuren en zal het stokje na 45 jaar overnemen: "Het is een Zaans feestje"

De beslissing van het Zaantheater komt als een grote verrassing. Hans van Dijk zit al twintig jaar in de commissie en hoorde ineens dat het feest werd opgeheven. "De commissie werd opgeven, de traditie kwam te vervallen. Er zijn al bijzonder weinig tradities in de Zaanstreek."

'Vernieuwing nodig'

Royal Jazz Festival begon zo'n 45 jaar geleden in de Speeldoos en daarna ging het feest door in het Zaantheater. Elissa Capelle, communicatiemedewerker van het Zaantheater geeft aan dat het Zaantheater zich gaat richten op andere, nieuwe festivals door het jaar heen. "Om tradities te behouden is vernieuwing soms nodig."

"Het was een rustige baken tegenover de Dam", vertelt Ceciel Kockelmans. Kockelmans is nu programmeur van de Bullekerk, maar heeft hiervoor jaren bij het Zaantheater als Hoofd Marketing gewerkt. Het nieuws kwam ook voor haar onverwacht: "Ik was ook verbaasd. Het is niet iets wat wij hebben geïnitieerd als de Bullekerk."

Jong talent

In overleg met het Zaantheater mag de commissie toch door en het feest op een andere locatie voortzetten. "Wij hebben er wel een goed gevoel over", vertelt Van Dijk. Het idee is om dit jaar meer in te zetten op jong talent. "We gaan voor vernieuwing."

Kockelmans legt uit dat de Bullekerk alleen te klein is, maar dat ze samen met Fluxus de muzikanten graag een podium willen geven. "Het is een hele goede combinatie tussen gearriveerd talent en jong talent", aldus Kockelmans. "We zijn er heel blij mee."

Hoewel van Dijk het jammer vindt dat het 'abrupt is geëindigd', voelt hij geen ongenoegen voor het Zaantheater. "We hebben het met liefde gedaan. " De organisator heeft er vertrouwen in dat het gratis evenement iets verder weg van de Dam toch een groot feest gaat worden en hoopt op mooi weer: "Ze zullen jaloers zijn op de Bullekerk."