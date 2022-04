Banengroei in Hilversum, maar steeds meer Hilversummers werken buiten de gemeente

Hilversum scoort qua werkgelegenheid al tijden een plus. Het aantal banen in de gemeente groeit sinds 2017. Opvallend genoeg profiteren de Hilversummers hier zelf niet van, want zij werken steeds vaker buiten de gemeente. De toename van banen is vooral goed nieuws voor Amsterdammers, Amersfoorters, Utrechters en Almeerders.

"We zien dat tot het begin van de coronacrisis het aantal inwoners van Hilversum, dat ook in Hilversum werkt, steeds verder afneemt bij een groeiende werkgelegenheid: zo'n plus 5.000 banen. Waren dat er in december 2014 nog 13.400 Hilversummers die in de gemeente werkten, eind 2019 was dit aantal met tweehonderd afgenomen", schrijft Gerlof Rienstra van Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies over de Hilversumse woon-werksituatie.

Steeds meer Hilversummers werken in Amsterdam. Inmiddels trekken zo'n 7.600 inwoners naar de hoofdstad om daar hun beroep uit te oefenen. Dat is een toename van 1.500 ten opzichte van 2014. Utrecht volgt als tweede. Daar werken 3.300 inwoners van Hilversum. Dat zijn er vierhonderd meer dan acht jaar terug.

Donorgemeente

Andersom neemt het pendelverkeer naar Hilversum toe. Amsterdam is de belangrijkste donorgemeente met 5.000 hoofdstedelingen die hier werken. Vanuit Amersfoort is de groei forensen het grootst. Dat zijn er 3.000 en dat waren er 2.100. Vanuit Utrecht komen er 3.900 (plus 800) naar het Gooise dorp toe en vanuit Almere zijn dat er 2.300 (eveneens plus 800). Uit de Monitor Economie 2021 blijkt dat er in 2020 bijna 49.000 banen waren in Hilversum; een stijging van 2 procentten opzichte van 2019.

Oorzaken van deze werktrek hebben onder meer te maken met het opleidingsniveau. De reisbereidheid bij hoger opgeleiden, waar er relatief veel van zijn in 't Gooi, is groot. Ook de huidige woningcrisis speelt hierin een rol. Vanwege de woningnood is verhuizen naar de gemeente waarin je werkt behoorlijk lastig.

Scheve verhouding

Nieuw is die conclusie uit een analyse van de pendelstromen niet. Al veel langer is sprake van deze mismatch op woon-werkgebied. Die dagelijkse in- en uittocht verklaart de files in de spitstijden op onder andere de Johannes Geradtsweg en de Diependaalselaan. Die scheve woon-werkverhouding en problemen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, die daarmee gepaard gaan, baren de gemeente hoofdbrekens.

De meeste inkomende forensen (31 procent) reizen naar postcodegebied 1217, de zogenoemde Villaparken. Dan gaat het om het Mediapark en de bekende kantoorvilla's. Andere plekken waar de werkers van buitenaf naartoe gaan: het Arenapark, de Tergooi-locatie en het centrum van Hilversum.

Openbaar vervoer

Uit de analyse blijkt verder dat Hilversummers iets meer de auto pakken om naar hun werk te gaan dan de 'bezoekers': 28 procent tegenover 26 procent. De inkomende forensen maken veel meer gebruik van het openbaar vervoer om hun werkbestemming te bereiken: 31 procent tegenover 26 procent.