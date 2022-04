Prentenkabinet gehackt: "Vreselijk, daar gaat het levenswerk van mijn vader"

Dertig jaar lang is Jan van der Linden avond aan avond bezig geweest oude foto's van Beverwijk en Wijk aan Zee te digitaliseren. De verzameling van zijn overleden vader maakte hij op die manier gebruiksklaar voor volgende generaties. Prentenkabinet Van der Linden was klaar voor de toekomst. Zo leek het. Totdat zijn computer werd gehackt.

De hackers eisen een losgeld van 1500 euro. In ruil daarvoor krijgt hij dan een code en een sleutel. De politie heeft hem geadviseerd niet op de eisen van de hackers in te gaan.

"Die ouwe van me ging altijd naar het Waterlooplein in Amsterdam. Daar hadden de handelaren al snel door dat hij grote belangstelling had voor ansichtkaarten. 'Daar heb je die lange uit Wijk aan Zee weer', dachten ze. De prijzen voor een kaart verdubbelden ze soms. Daar bedacht mijn vader wat op. Hij liet mijn moeder de kaarten kopen en bleef zelf uit de buurt. Dat scheelde in de prijs. Niettemin heeft de hele verzameling hem veel geld gekost."

De hackaanval was niet speciaal op het prentenkabinet gericht. Die bewuste dag werden wereldwijd computers aangevallen, zo heeft hij begrepen van de politie. Die vertelde niet veel voor hem te kunnen doen. "Ik ben blij dat mijn vader dit niet meer hoeft mee te maken. Als hij dit hoorde, draaide hij zich om in zijn graf."

Hij is de steun en toeverlaat van iedere stadgenoot die iets wil weten over de historie van Beverwijk en Wijk aan Zee. De mensen niet meer kunnen helpen met digitaal beeld, doet hem pijn. "Het is meer dan dat. Ik ben boos dat door zo'n aanval alles verdwenen is. Zelf hebben ze er niks aan, terwijl het voor de mensen uit Beverwijk en Wijk aan Zee heel waardevol is."