Basisscholieren interviewen Annemarie (91) over de oorlog: "We leren dat we dit niet moeten laten gebeuren"

Kinderen van de Boekmanschool in Amsterdam interviewen voor het project De Muren hebben Oren Annemarie ten Brink (91) over haar ervaringen tijdens de oorlog in Nederlands-Indië. Het project is in het leven geroepen om kinderen met een verschillende sociaal-culturele achtergrond aan elkaar te koppelen en zodat belangrijke Amsterdamse verhalen niet vergeten worden.

Stijn (9), Enzo (9), Charlie (10) en Inez (10) hebben vanaf hun school in het centrum de metro gepakt om op bezoek te gaan bij Annemarie ten Brink in de Rivierenbuurt. Op de bank in haar appartement mogen ze haar alles vragen over haar ervaringen tijdens de oorlog in Nederlands-Indië.

Bij het project De Muren hebben Oren worden steeds twee scholen met een verschillende sociaal-culturele achtergrond aan elkaar gekoppeld. Ze interviewen dan in groepjes stadsgenoten over thema’s als de Tweede Wereldoorlog, migratie, of slavernij en vertellen dat verhaal dan aan elkaar door. De kinderen van de Boekmanschool zullen de verhalen straks doorvertellen aan kinderen van de de Islamitische Basisschool Elif uit de Rivierenbuurt.

Ontroerd

Annemarie ten Brink zegt ontroerd te zijn van de ontmoeting. "Ik vond het geweldig. Ze waren zo geïnteresseerd aan het luisteren en vroegen echt door. Ze leken het echt te willen weten allemaal. Ik vind het belangrijk om mijn verhaal door te geven aan de nieuwe generatie. En ik wil graag aan de kinderen laten zien dat ik me als 91-jarige gewoon heb hersteld van die vreselijke oorlog en dat je oud kan worden."

Enzo: "We zijn jong, we zijn eigenlijk de nieuwe generatie. We moeten dit niet opnieuw laten gebeuren. We moeten leren dat we elkaar, net als Rusland en Oekraïne, elkaar niet opeens zonder reden gaan aanvallen. We moeten eerst gaan overleggen voordat je gewoon een oorlog begint", vertelt hij na het interview.