Jongerenparticipatie op z'n best: Waarlander die eigen woonwijk bouwde, blikt terug

Wie een burgerinitiatief start kan rekenen op lange procedures . Daarnaast blijkt het lastig om jongeren te betrekken bij hun leefomgeving en volgens het Nederlands Jeugdinstituut is het voor veel beleidsmakers makkelijker om over jongeren te praten dan met hen. Toch wagen sommigen zich eraan en het blijkt niet helemaal hopeloos om een initiatief te starten. Zo lieten jonge starters in Waarland een aantal jaar geleden samen met de gemeente een nieuwe woonwijk bouwen.

Jeroen Bommer wilde in 2017 met zijn neef Cas Bommer per se in Waarland blijven wonen. Maar vanwege een tekort aan - betaalbare - woningen in het dorp, ging dat niet. Tot hij met een groep anderen het heft in eigen handen nam en samen met aannemers een eigen woonwijk bouwde. Inmiddels is de wijk alweer zo'n vier jaar oud, en wonen Jeroen en zijn neef er nog steeds naar volle tevredenheid.

Als Jeroen terugblikt op het hele proces, is hij blij en opgelucht dat hij destijds met anderen het initiatief heeft genomen.

"Zeker als je kijkt naar de huidige markt. Het is alleen maar gekker geworden. We wonen er allemaal nog, op eentje na. Die heeft zijn huis voor het dubbele verkocht", vertelt Jeroen.

Welwillende gemeente

De huizenbezitter kijkt met een tevreden gevoel terug op het project: "In het begin liep het allemaal wat traag. We hebben het natuurlijk niet zelf gebouwd, dat hebben aannemers gedaan. De gemeente was erg welwillend, maar ook voor hen was het nog nieuw. Maar het was heel leuk om de plannen te maken, en uiteindelijk viel het hartstikke mee."

Bekijk de video die NH Nieuws destijds maakte over de woonwijk