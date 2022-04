Ook Grote Kerk Naarden komt met klemmend appel: "Zie ons als culturele partner"

Zie ons als culturele partner en help mee om een professionele programmering op poten te zetten, zodat we ons eigen verhaal beter kunnen vertellen. Dat is het appel dat twaalf iconische Nederlandse stadskerken, waaronder de Grote Kerk in Naarden, doen op onder meer de gemeenten. "We willen een mooie beleving bieden."

Grote Kerk Naarden

Een eigen erfgoedpresentatie maken, waardoor de bezoekers van de stadskerk meer leren over de geschiedenis van het godshuis, hulp bieden waardoor de kerken hun muziekprogrammering kunnen uitbreiden of een culturele topattractie kunnen worden. Het zijn enkele voorbeelden die Ellen Snoep, directeur Stichting Grote Kerk Naarden en woordvoerder van het Grote Kerken Overleg, geeft aan NH Nieuws. Uiteindelijk is het doel om als kerk echt in het centrum van de gemeente te staan, een ontmoetingsplaats te zijn en een breder publiek weten te trekken. Om die andere positie in te nemen, hebben de stadskerken hulp bij nodig van bijvoorbeeld de gemeente en de provincie. Cultuuromslag Dat is de uitkomst van onafhankelijk organisatiebureau Berenschot. De onderzoekers hebben op verzoek van het Grote Kerken Overleg onder andere gesprekken gevoerd met de twaalf directies van de stadskerken en een enquête gehouden. Dat heeft geleid tot een oproep aan de overheden om mee te werken aan de cultuuromslag. Snoep legt uit dat het religieuze gebruik van kerken afneemt. Daarnaast kost het in standhouden van de iconische en vaak monumentale gebouwen een hoop geld. Het overgrote deel van de opbrengsten gaat dan ook zitten in onderhoud en restauraties. Het opknappen van het tongewelf (kosten 2,5 miljoen euro) is daar het meest recente voorbeeld van. Deze dure klussen zijn een beperkende factor voor de kleine organisaties om andere ambities te kunnen verwezenlijken. Tekst gaat hieronder verder.

Juist vanwege de ontkerkelijking en de verschuiving naar meer cultureel gebruik van de gebouwen kunnen kerken heel goed dienen als ontmoetingsplaats, als tentoonstellingsruimte of als huiskamer van de stad. In Naarden wil de stichting meer kinderen en jonge mensen trekken. De evenementen die er zijn, spreken vooral hetzelfde publiek aan. Door bijvoorbeeld meer dans te bieden en andere vormen van presentaties in de kerk is het idee een ander en daardoor breder publiek te trekken. Extra stap Maar die organisatorische en financiële ruimte ontbreekt bij de kerken. Om die extra maatschappelijk-culturele stap te zetten, is de toereikende hand van diverse overheden op die twee terreinen nodig. Dan gaat het niet alleen om het ontvangen van geld, maar bijvoorbeeld ook over het maken van afspraken over de structureel culturele relatie tussen gemeente en kerk. "Net als musea en theaters willen wij een culturele partner van de overheid zijn", aldus Snoep. Naast de Grote Kerk in Naarden zijn nog vier stadskerken uit Noord-Holland betrokken bij deze gezamenlijke oproep van het Grote Kerken Overleg. Het gaat om de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk, Stadsherstel en de Westerkerk, allemaal in Amsterdam.