De Peiling: Mijn huisarts heeft te weinig tijd voor mij

Steeds meer huisartsen stoppen met hun beroep terwijl er al een groot tekort is. Uit cijfers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten blijkt dat vorig jaar 138 huisartsen jonger dan 50 jaar het vak verlieten ; het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. En het zijn de patiënten die daaronder lijden.

In Haarlemmermeer zitten ongeveer 3.000 inwoners zonder huisarts. Omdat de gemeente groeit, dreigt dat aantal alleen maar groter te worden.

In sommige gevallen is huisvesting het probleem. Zoals in De Goorn, waar de huisartsenpraktijk sinds oktober een patiëntenstop heeft. Na Pasen komt er weer plek vrij en is er ruimte voor nieuwe patiënten.

Het zijn vooral de landelijke gebieden waar het huisartsentekort het hoogst is. Steeds meer 60-plussers verlaten de randstad. Deze groep blijft vaker en langer thuiswonen. Ook hebben deze mensen behoefte aan meer en ingewikkeldere zorg. De landelijke huisartsenvereniging pleit voor opleidingen in de regio. De hoop is dat studenten zich daar na hun studie permanent vestigen.