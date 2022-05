Gemengde gevoelens jaar na nieuw Wmo-vervoer: goede rapporten, slechte ervaringen

Het Wmo-vervoer efficiënter, duurzamer en weer persoonlijk maken. Dat was het gemeenschappelijk doel van alle Gooise gemeenten. Daarmee was 'Vervoer Gooi en Vechtstreek BV' de eerste gemeentelijke organisatie die zelf het vervoer organiseerde én uitvoerde voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Maar kan er een jaar na deze verandering gesproken worden van een succes?

NH Nieuws / Julia Kruit

Wethouder in de gemeente Huizen Maarten Hoelscher, regionaal 'bestuurlijk trekker' voor het doelgroepenvervoer, kijkt positief terug op de uitvoering van het nieuwe beleid dat per 1 januari 2021 is ingevoerd. "Het is prettig dat de gemeenten nu zelf aan het stuur zitten," aldus wethouder Hoelscher, die daaraan nog toevoegt dat de communicatie met de gebruikers van het Wmo-vervoer ook is verbeterd. Tevredenheidsonderzoek Ook Irene van Doorn van Vervoer Gooi en ‘t Vechtstreek kijkt positief terug op de afgelopen periode. "Eind 2021 hebben we onze reizigers via een klanttevredenheidsonderzoek gevraagd hoe zij de verschillende aspecten van het vervoer ervaren. De meesten van hen geven een positief oordeel over onze dienstverlening." Bekijk hieronder hoeveel mensen in 't Gooi gebruik maken van de Wmo-diensten.

Maar ervaren de Wmo-gebruikers in de praktijk ditzelfde succes? Yvonne Ranzijn maakt al tientallen jaren gebruik van het Wmo-vervoer. Zij is alles behalve tevreden over de nieuwe regeling. "Ik ben vaak bij mijn broer te laat opgehaald. Ze hebben ook op een avond een chauffeur uit bed moeten bellen, omdat ze me vergeten waren", vertelt Yvonne. ,"Weer een andere keer op een verjaardagfeest kon ik de koffie en het gebakje niet aannemen, want de taxi voor de terugweg stond al weer klaar." NH Nieuws volgde Yvonne Ranzijn die met het Wmo-vervoer vanaf haar woning in Hilversum naar de markt in Bussum ging.

Wmo-vervoer 't Gooi - NH Nieuws

Daar tegenover staan Ria de Jong en haar verstandelijk en lichamelijk gehandicapte dochter Jessamy. Zij ervaren het nieuwe beleid compleet anders. "Ik kan niks anders dan complimenten geven aan het huidige beleid", vertelt Ria. "Er zijn veel dingen verbeterd ten op zichtte van een aantal jaar geleden." Welke verbeteringen Ria heeft gemerkt het afgelopen jaar vertelt ze in onderstaand interview.

Ria en haar dochter Jessamy zijn vaak tevreden over het WMO vervoer - NH Nieuws

Hand in eigen boezem Zowel wethouder Hoelscher als Van Doorn willen op sommige vlakken het Wmo-vervoer nog verder verbeteren. Zo is er op dit moment een krapte op de chauffeursmarkt, waardoor het lastig is om nieuwe chauffeurs te vinden. Wmo-chauffeur Bas de Jonge merkt dat in zijn dagelijkse werk. "We kunnen nog steeds veel nieuwe chauffeurs gebruiken." Ook voor hem is er veel veranderd sinds de nieuwe regeling. "Voor het personeel is de overname zeer gunstig geweest, maar vanuit de gebruikers van het Wmo-vervoer kan het vaak beter", vertelt Bas.

Quote "Meestal ben ik te laat, omdat ik een klant telefonisch niet makkelijk kan bereiken" Bas de Jonge - Wmo-chauffeur

"Mijn rit-tijden lopen vaak uit, waardoor klanten erg lang op mij moeten wachten. Meestal ben ik te laat omdat ik een klant telefonisch niet makkelijk kan bereiken. Sinds kort is er een nieuwe belfunctie waar chauffeurs via het hoofdkantoor contact kunnen krijgen met de klant. Regelmatig krijgen wij of de klant zelf de voicemail of worden we in de wacht gezet. Zo komt het vaak voor dat ik aan het begin van mijn rit al vertraging oploop, waardoor de komende klanten allemaal te laat worden opgehaald."

Wmo-chauffeur Bas de Jonge - NH Nieuws / Lisa Bakker

Verduurzaming De gemeenten zijn op dit moment hard bezig met het verduurzamen van de auto’s en bussen van het Wmo-vervoer. Toch merkt buschauffeur Bas daar tot zijn spijt weinig van: "De bus waarin ik nu rijd zijn al heel veel kilometers mee gereden. Er worden veel nieuwe elektrische auto’s gekocht, maar ze hebben geen geld over voor een nieuwe rolstoelbus, terwijl juist deze bus zo erg aan vervanging toe is. Ik voel me hierdoor als chauffeur van een rolstoelbus erg ondergewaardeerd." Ria vertelt dat zij en haar dochter Jessamy wel al ervaring hebben met de nieuwere voertuigen, alleen dat deze niet ideaal zijn: "De instap van deze nieuwe wagens zijn veel te hoog en sommige rolstoelen passen er niet goed meer in, waardoor de achterbank steeds ingeklapt dient te worden." Hierdoor merkt Ria dat zowel zijzelf als mede Wmo-gebruikers hier hinder van ondervinden. Wethouder Hoelscher geeft aan niet snel tevreden te zijn en de komende tijd de dienstverlening en het callcenter verder te willen blijven professionaliseren.