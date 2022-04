Verbouwing stadhuis kost ruim twee miljoen euro: "Brengen het hart van Enkhuizen terug"

De gemeenteraad stemde vorig jaar november nog in om de ambtenaren, die nu nog werken in het stadskantoor aan de Hoogstraat, onder te brengen in het stadhuis. Dit omdat de gemeente het gebied aan de Hoogstraat/Zilverstraat wil gebruiken voor woningbouw.

Door het stadskantoor mee te nemen in de plannen, en plat te gooien, komt er ruimte vrij voor tientallen woningen. "Een goede woonplek, zo midden in de stad. Er komen bijvoorbeeld sociale huur- en koopwoningen", weet Margreet Keesman van de SP. "Dat is een goede zaak."

Ook kan er langs de waterkant van de Oosterhaven een openbare kade worden aangelegd.

Hart van de stad

Keesman is dan ook enthousiast. "Het stadhuis is altijd al een toplocatie geweest. Zo brengen we het kloppend hart van Enkhuizen weer terug", denkt Keesman.

Ook Gerhard van Galen van het CDA is tevreden met het plan om van het stadhuis een centraal punt te maken. "Het huidige gebruik van beide gebouwen is momenteel niet efficiënt genoeg. Denk aan receptie en schoonmaakkosten, maar dan keer twee. Het verlaagt ook nog eens de gemeentelijke huisvestingslasten met zo’n 48.000 euro per jaar."

Machteld Buit van D66 sluit zich daar bij aan. "We hebben hierin als gemeente een voorbeeldfunctie. Laat de stad verbinden. En er komt weer leven in de brouwerij, zoals het hoort te zijn. Een ontmoetingsplek."

Meerdere vliegen in één klap zelfs, vindt Keesman. "We moeten het monument tóch verduurzamen. Het is budgetneutraal, we lossen een deel van de woningnood op en er zit nog rek in."



Eind deze maand buigt de raad zich over een voorbereidingskrediet van zo'n 340.000 euro om de verhuisplannen te realiseren. "Dat is meteen ook wel mijn enige kritiekpunt op deze plannen", zegt Van Galen. "Dat vinden wij als partij te gortig." Het CDA heeft om opheldering gevraagd.

Zorg

Maar de bouwkosten stijgen, mede vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat is een zorg, signaleert Van Galen. En dan kampen bouwbedrijven ook nog met een groot tekort aan personeel. "De berekeningen zijn vorig jaar in november gemaakt. De kosten in de bouw zijn sindsdien enorm gestegen. Maar mocht het bijvoorbeeld met 9 ton uitlopen, dan is het nog steeds voordelig."