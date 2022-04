Hoe de watertoren van Zandvoort veranderde in een 'vuurtoren': "Het was onwezenlijk"

Meer dan 70 jaar lang steekt hij met kop en schouders boven het dorp uit. De Zandvoortse watertoren. De gemeente wil er woningen in gaan bouwen en presenteert vanavond de eerste ontwerpen aan de buurt. Vroeger zaten er beneden in de toren kantoren en helemaal bovenin een restaurant, waar je een prachtig uitzicht had over het dorp. Op 5 mei 2001 brak daar, in die top, een grote brand uit. De Zandvoortse brandweermannen Rocco Termaat, Bas Koper en Fred van Limbeek bestreden het vuur en blikken nog één keer terug op die indrukwekkende gebeurtenis.

Zandvoorter Fred van Limbeek krijgt die zaterdagavond een bericht van zijn broer, die op dat moment officier van dienst is bij de brandweer. "We woonden toen allebei naast de toren. Zijn pieper ging, er was brand in de toren. Hij keek meteen uit het raam, zag 'm branden en heeft direct iedereen gealarmeerd."

"We komen aanscheuren en het is gewoon heel raar wat je dan ziet. Het was onwezenlijk. Een watertoren die brandt, het was één grote rode gloed", aldus Bas Koper. Hij komt even later ook met zijn blusvoertuig aan. Vanuit Heemstede is er ook ondersteuning gearriveerd.

De brandweermannen moeten via de trappen aan de binnenkant naar boven, want blussen via de buitenzijde is niet mogelijk. De brand woedt namelijk te hoog en daar is simpelweg geen materieel voor beschikbaar.

'Het was een vuurtoren'

Brandweerman en Zandvoorter Rocco Termaat is ook ter plaatse gekomen. "Het was geen watertoren meer, het was een vuurtoren geworden. Je denkt eerst 'oh god, we moeten naar boven en dat zijn een heleboel trappen'. Maar inmiddels bleek er al een ploeg naar binnen te zijn gegaan. Wij gingen vervolgens voor de huizen om de toren heen zorgen."

Door een combinatie van een brandende houten constructie en een stevige wind ontstaat er een vonkenregen boven het Watertorenplein. "We riepen ook tegen mensen dat ze met tuinslangen hun daken nat moesten houden, omdat wij niet alles en iedereen konden bedienen daar. Er staan namelijk nogal wat huizen", vertelt Rocco.