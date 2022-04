Politie zoekt met campagne naar nieuwe agenten met migratieachtergrond

De politie lanceert deze week een nieuwe campagne die moet zogen voor meer diversiteit binnen het korps. Het aantal nieuwe agenten met een migratieachtergrond in de stad nam tot 2020 jarenlang af, blijkt uit een eerder onderzoek van AT5.

De nieuwe campagne 'Alles wat je in je hebt' vertelt het persoonlijke verhaal van zes agenten met een diverse culturele en sociale achtergrond, geaardheid, sekse en levens- en werkervaring. "De campagne richt zich ook op mensen die nu nog niet aan de politie denken als werkgever", aldus Martin Sitalsing, portefeuillehouder diversiteit bij de politie. "We hebben verschillende achtergronden keihard nodig."

Diversiteit binnen het korps staat al jaren hoog op de agenda, maar het lijkt vooral een kwestie van water naar de zee dragen; de werving verloopt stroef en lang niet alle nieuwe agenten met een dubbele nationaliteit blijven in het korps.

Overigens blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het percentage aspiranten met een migratieachtergrond in de randstad het laatste jaar steeg van 17 procent in 2020 naar 23 procent in 2021.

De komende jaren zoekt de politie landelijk jaarlijks ruim 2.000 nieuwe agenten. De campagne is vanaf deze week te zien, onder meer als buitenreclame, in sportscholen en op sociale media.