Expert bekijkt schimmelhuizen Amsterdamse Wildemanbuurt: "Moeilijk om dat hier te voorkomen"

Een bezoek van de schimmelexpert van de GGD bevestigde eigenlijk wel wat veel bewoners van huurwoningen in de Amsterdamse Wildemanbuurt ook wel wisten. Het is hardnekkig en moeilijk tegen te gaan. "Je moet wel heel voorzichtig wonen wil je dit tegengaan", vertelt Rob van Strien van de GGD. "Maar voorkomen is in dit soort huizen erg moeilijk."

Schimmel in de badkamer zien de meeste mensen wel vaker, ook in moderne huizen. Maar in de Wildemanbuurt hebben veel bewoners ook last van schimmel in slaap- en woonkamers. In het huis van Mohamed en zijn gezin, waar AT5/NH Amsterdam eerder ook al een reportage maakte, ziet Van Strien de problemen in de slaapkamer met eigen ogen.

Als adviseur milieu en gezondheid bij de GGD Amsterdam heeft Van Strien direct in de gaten wat de oorzaak van de problemen is: vocht dat zich gemakkelijk door het huis verspreidt en moeilijk weg kan. "Zeker met de badkamer zo dichtbij krijg je gemakkelijk veel vocht in de aangrenzende slaapkamer, en dan krijg je condensatie en schimmelgroei", zo wijst hij aan.