Amsterdam NL V Coffeeshops verbieden voor toeristen? "Die regel zou me niet stoppen"

Burgemeester Halsema wil het plan om buitenlandse toeristen te weren uit coffeeshop doorzetten. Met dit zogeheten i-criterium zal het aantal coffeeshops ook flink omlaag gaan. De Bond voor Cannabis Detaillisten waarschuwt voor problemen door een toename van straatdealers en de toeristen zelf denken niet aan stoppen met blowen.

Halsema vindt de nieuwe maatregel noodzakelijk om grip te krijgen op de coffeeshopmarkt. De grote aantallen toeristen zouden er namelijk voor zorgen dat de Amsterdamse cannabismarkt oncontroleerbaar groot is geworden en een voorportaal is voor zwaardere criminaliteit. Per jaar komen er ruim drie miljoen buitenlandse bezoekers weleens in een coffeeshop. Veel toeristen komen hier speciaal voor naar Amsterdam. Vraag het op straat aan een aantal toeristen en dan weet je waar ze óók voor komen: ''Ik ben hier voor de wiet als ik eerlijk ben. De vorige keer dat ik hier was, was ik high voor een week."

Quote "Het zorgwekkende is dat die grote groep benaderd wordt door straatdealers" JOACHIM HELMS - BOND CANNABIS DETAILLISTEN

Volgens Joachim Helms, woordvoerder Bond Cannabis Detaillisten, gaat het i-criterium voor problemen zorgen: "De toeristen zullen op straat belanden, want ze mogen niet meer de coffeeshop in. Het zorgwekkende is dat die grote groep benaderd wordt door straatdealers en sommigen zeggen daarop in te gaan".

Toeristen laten inderdaad weten dat de regel hen niet zou tegenhouden. Zo vertelt een toerist: "Als ik naar Amsterdam kom, rook ik alsnog wiet. De regel zou me niet stoppen. Er zijn altijd andere methodes." Toch denkt niet iedereen er zo over: "Kopen van een straatdealer zou ik te eng vinden. Ik zou cannabis kopen waarvan ik weet waar het vandaan komt." Wishfull thinking Helms legt uit dat Halsema in de brief aan de raad stelt dat met de komst van het i-criterium minder toeristen naar Amsterdam komen en zo dus ook minder straatdealers. Maar dat is echt wishfull-thinking, vindt Helms. "Er zullen nog heel veel toeristen naar Amsterdam komen en de straatdealers zullen niet weggaan, dat zou alleen maar veel erger worden."

Lees ook Amsterdam Amsterdamse driehoek wil geen softdrugsverkoop meer aan toeristen