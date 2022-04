Hilfertsheem College is 'Gezonde School': van ontplofte kroketten naar broodjes tonijn

Het Hilfertsheem College in Hilversum mag zich sinds vandaag officieel een 'Gezonde School' noemen. De Gezonde School is een programma dat scholen in Nederland helpt te werken aan een gezonde leefstijl voor de leerlingen.

"We hebben broodjes met eiersalade, tonijn, bacon, kaas", somt kantinejuffrouw Simone met trots op. Ze werkt al 14 jaar in de kantine. "Toen ik hier startte, begon ik met ontplofte kroketten uit de oven. Ik wilde het anders gaan doen."

De gezonde maaltijden zijn in de afgelopen jaren steeds meer uitgebreid. Naast de bruine broodjes in de kantine, zijn de automaten op school gevuld met water en niet meer ouderwets met snoep. "Alles is netjes verzorgd en gezond", zegt een leerling.

Pret op het schoolplein

Belangrijke peilers van de gezonde school zijn naast gezond eten ook educatie en schoolomgeving. De schoollessen bij het Hilfertsheem College zijn daarom ook gericht op gezondheid én het schoolplein is gerenoveerd zodat buitensport wordt gestimuleerd. Het schoolplein speelt een cruciale rol, want in de pauze snacken, mag niet meer. "Veel leerlingen vinden het leuk. Het schoolplein is het alternatief om te voetballen of te basketballen", zegt gymdocent Jeroen van 't Klooster.

En kantinejuffrouw Simone is heus de beroerdste niet om ook eens een lekkere snack te serveren. "Af en toe hebben we een pizzapunt of een saucijzenbroodje. Het moet natuurlijk ook gevarieerd en leuk blijven."