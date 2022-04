'Kopschopper' Sanil B. mag proces dodelijk geweld Mallorca in vrijheid afwachten

Hoofdverdachte Sanil B. (20) mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vandaag bepaald. Van de vriendengroep uit 't Gooi was hij de laatste verdachte die nog vastzat, op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca vorig jaar.

NOS

De dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman bij de vechtpartij op Mallorca heeft de samenleving ernstig geschokt, maar dat is geen reden hem nog langer vast te houden, verklaarde de rechter. Het feit dat hij al lange tijd vastzit, een blanco strafblad heeft en zijn jeugdige leeftijd spelen daarbij mee. Strenge voorwaarden Aan zijn vrijlating zijn strenge voorwaarden verbonden. Zo moet B. zich melden bij de reclassering en mag hij geen contact zoeken met slachtoffers, nabestaanden of medeverdachten. Ook mag hij geen alcohol en drugs gebruiken. De rechtbank heeft daarnaast een beslissing genomen over het beluisteren van een gesprek dat Sanil B. in de penitentiaire inrichting voerde met twee undercoveragenten. De advocaat van de man had verzocht om de daarvan bestaande opnames te beluisteren tijdens de inhoudelijke behandeling. De rechtbank wijst dat verzoek toe. De tekst gaat verder onder de explainer.

Mallorca Explainer 2022 - NH Nieuws

De hoofdverdachte pleit niet betrokken te zijn geweest bij de dodelijke mishandeling, net als de andere verdachten in de zaak. Op de schoen van B. werd na onderzoek DNA aangetroffen van Heuvelman. In de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar vonden er meerdere vechtpartijen plaats in El Arenal. B. is ook verdachte in twee andere zaken van poging tot doodslag op die bewuste avond. B. heeft wel toegegeven dat hij met andere slachtoffers op de vuist is gegaan, waaronder een vriend van Heuvelman. De eerstvolgende zitting, de inhoudelijke behandeling, volgt naar verwachting in oktober.