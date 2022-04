Eerste schep voor Playground van Bibian Mentel in de grond: "Bijna onwerkelijk"

Vanuit de gemeente Wijdemeren werd er gezocht naar leuke 'dorpsinitiatieven'. De Loosdrechtse broertjes Ty en Jazz grepen deze kans met beide handen aan en realiseerden een pumptrack; een baan waar je kan skaten, rolschaatsen, etc. "Het is bijna onwerkelijk dat we hier nu staan", zeggen ze.

Edwin Spee, directeur van de Mentelity Foundation en weduwnaar van Bibian Mentel, benadrukt dat de playground toegankelijk moet zijn voor iedereen, vooral voor met een 'lichamelijke uitdaging.' Wel benadrukt hij dat er flink geravot moet worden. "Minstens één keer in de maand moet hier een ziekenwagen staan", grapt hij.

Het project had wat voeten in de aarde: de grond is namelijk beschikbaar gesteld door de gemeente Hilversum, maar de omwonenden wonen in de gemeente Wijdemeren. Hilversum sprong ook financieel bij en zal het onderhoud voor haar rekening nemen.