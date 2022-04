Bewonersgroepen blij met A8/A9-nieuws: "Schande dat dit niet eerder gestopt is"

De bewonersgroepen Houd Broekpolder Leefbaar en Busch en Dam zijn blij met de weigering van minister Harbers om geld uit te trekken voor de verbinding tussen de A8 en de A9. Toch is er voorzichtigheid: "We zitten al langer in het traject en we zien dat er elke keer wat bedacht wordt of ze iets anders proberen."

NH Nieuws

In december werd bekend dat de provincie koos voor de zogeheten Golfbaanvariant voor de verbinding, dwars door de Stelling van Amsterdam via een verdiepte weg. Tegen NH Nieuws vertelden Cees van der Kolk van Houd Broekpolder Leefbaar en Willem Röling van bewonersgroep Busch en Dam fel tegen te zijn: "Hier nog een dump van fijnstof en geluidsoverlast, dat willen we gewoon niet." In onderstaande reportage vertellen de bewoners waar ze bang voor zijn. Tekst loopt door onder de video.

Kritiek op provincie niet verstomd na voorgestelde maatregelen voor verbinding A8/A9 - NH Nieuws

De Groene Combinatie - een verzameling van natuurorganisaties en bewonersgroepen - sprak zich ook fel uit tegen de verbinding. Woordvoerder Ilse Miedema is zo enthousiast over het nieuws dat ze pardoes de verkeerde trein instapt terwijl ze een reactie geeft. "De slingers gaan uit, ongelooflijk goed nieuws voor het Stellinglandschap dat er geen geld is vanuit het Rijk van de weg", zegt ze. "In 2013 was al bekend dat het Rijk niet mee financierde. Toen had de provincie al de conclusie kunnen trekken. Dat hebben ze niet gedaan. Nu is het de allerhoogste tijd om die wel te trekken." Willem Röling van bewonersgroep Busch en Dam vindt ook dat het proces veel te lang heeft geduurd: "We zijn negen jaar verder, er is niks opgelost bij Krommenie-Assendelft en bovendien zes miljoen in rapporten gestopt. Ik vind het een schande van de provinciale politiek dat dit niet eerder gestopt is." Leefomgeving Krommenie, Assendelft en Heemskerk Er zijn ook veel voorstanders van de doortrekking van de A8 naar de A9. Neem ondernemersvereniging VNO-NCW West. Een woordvoerder wijst erop dat de huidige verbindingsroute via de N203 voor veel belasting zorgt op de leefomgeving van Krommenie, Assendelft en Heemskerk. "En ook de capaciteit zal zeker gelet op de geplande woningbouw een alsmaar groter wordend knelpunt worden."

Quote "Het dossier loopt al 60 jaar en wat in het vat zit verzuurt niet" Ondernemersvereniging VNO-NCW West

De organisatie blijft - net als de provincie - optimistisch en roept op te kijken naar creatieve manieren om het project toch door te kunnen laten gaan en suggereert zelfs een tolheffing. Ook zegt de woordvoerder: "Dat er nu geen toezegging door de minister is gedaan om de verbindingsweg financieel te steunen wil niet zeggen dat dit niet in de toekomst zal worden gedaan. Het dossier loopt al 60 jaar en wat in het vat zit verzuurt niet." Miedema van de Groene Combinatie denkt daar dus duidelijk anders over. Zij vindt dat het dossier gesloten moet worden: "Provincie, steek de koppen bij elkaar en durf dit moment te pakken om de stekker eruit te trekken. Minister Harbers is heel duidelijk, hij zegt: 'wij stoppen er geen geld in'. Provincie, doe dat nu ook."