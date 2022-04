Na een valse start begint de lente nu echt ☀️

De sneeuw en vorst van begin april staat nog in ons geheugen gegrift. Maar er is licht aan het einde van de tunnel: de lente barstte vandaag los met een heerlijk zonnetje en temperaturen van rond de twintig raden. In Zandvoort waren de eerste strandgangers al te vinden.

De laatste likjes verf werden aangebracht op de nu al drukbezochte strandtenten. Vanmiddag was het strand bezaaid met wandelaars, die genoten van het zonnige weer: "Na twee jaar pandemie mogen we eindelijk weer knallen. Vandaag is absoluut de zomer begonnen. We zijn er helemaal klaar voor", zegt Danouk Bom van strandtent 'The Spot'.

De temperatuur van de zee was vandaag nog te koud om een duik in het water te nemen, maar met 20 graden was het op een kleedje of strandstoel goed te doen. "We kunnen weer lekker zitten en borrelen in de zon. Heerlijk", zegt een strandganger met een grote glimlach op haar gezicht.