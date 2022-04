Biomedisch bedrijf naar Alkmaar door Brexit: "Er zijn hier veel mogelijkheden"

Wegens de Brexit zocht het biomedische bedrijf AMS Biotechnology naar een nieuwe stek binnen de Europese Unie. Uiteindelijk werd dat gevonden in de Ondernemerstuin in de Alkmaarse Beverkoog. Dat lijkt misschien een opmerkelijke keuze, maar vestigingsmanager Francesca Pignotta vertelt aan NH Nieuws: "Ik weet niet of het ergens anders zo makkelijk was gegaan."

Het internationale bedrijf levert producten waarmee onderzoek van medische fabrikanten sneller tot resultaten kan leiden: zowel bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen als op het gebied van goedkeuring van medicatie. Daarnaast ondersteunt AMSBIO de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld op het gebied van kweekvlees.

Vertraging aan de grens

De Europese markt werd tot eind vorig jaar bediend vanuit het kantoor in Engeland, maar Brexit stak een spaak in de wielen, vertelt directeur Alex Sim. Dat komt doordat de producten van AMSBIO tijdens het vervoer bewaard moeten worden onder 'specifieke omstandigheden'.

Sim: "Sommige zendingen worden bijvoorbeeld vervoerd in droogijs of vloeibaar stikstof met een temperatuur van -190 graden." Maar vanwege Brexit zijn de formaliteiten aan de grens veel tijdrovender, waardoor het bedrijf de vervoerscondities onderweg niet meer kon garanderen.

Daarom werd gezocht naar een plek aan de andere kant van de Noordzee. Nederland is volgens Sim interessant omdat het 'mooi centraal ligt' en het bedrijf al voor diverse klanten werkt in onder andere Leiden, Utrecht en Amsterdam, waaronder het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Hubrecht Instituut bij het UMC.

Goed Engels

De keuze voor Alkmaar kwam onder meer doordat de Italiaanse Pignotta een jaar geleden voor de liefde verhuisde naar Nederland. "Sindsdien woon ik met mijn vriend in Broek op Langedijk. Toen de vraag opkwam voor een nieuwe plek voor ons bedrijf, dacht ik meteen aan Alkmaar."

Een belangrijke afweging daarbij was volgens Pignotta dat Nederlanders over het algemeen goed Engels spreken. "Ook het invullen van alle papieren kon gewoon in het Engels. Ik weet eerlijk gezegd niet of dat ergens anders ook zo makkelijk was gegaan."

Na onderzoek met Ontwikkelingsbedrijf NHN en het Invest in Holland-netwerk van het ministerie van Economische Zaken kwam het bedrijf uit bij Beverkoog vanwege 'de bereikbaarheid van de regio en de doorgroeimogelijkheden' in het gebied.

Producten weer op tijd en klanten tevreden

De keuze voor Alkmaar lijkt goed uit te pakken, geeft Pignotta aan: "Met ingang van januari zijn we vanuit Alkmaar aan onze Europese klanten gaan leveren. Sindsdien lopen onze leveringen geen vertragingen meer op en onze klanten zijn tevreden."

Het bedrijf wil de komende maanden kijken of er kan worden samengewerkt met bedrijven in de regio: "We willen gaan deelnemen aan netwerkbijeenkomsten en ondernemers leren kennen. Zo willen we ook gaan samenwerken met ziekenhuizen die onze producten willen testen en met studenten die onderzoek voor ons kunnen doen", vertelt de vestigingsmanager. "Er zijn hier veel mogelijkheden."