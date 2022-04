Informateurs verwachten in juni klaar te zijn met vorming nieuw stadsbestuur

Lodewijk Asscher en Roos Vermeij, die onlangs als informateurs zijn aangesteld, verwachten dat er pas in juni een nieuw stadsbestuur kan worden gevormd. Volgens hen verlopen de besprekingen voor een nieuw stadsbestuur constructief, "maar vraagt het de nodige tijd".

Volgens Asscher en Vermeij zijn "de opgaven en de financiële middelen vanuit het rijk groot". Om die reden verwachten ze over twee maanden klaar te zijn.

"Zoals u heeft kunnen lezen in de nota begrotingsruimte en de nota investeringen is het financiële beeld niet rooskleurig, de coronacrisis laat financieel zijn sporen na. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne komen daar

bovenop", schrijven Asscher en Vermeij.

"De weken tot aan het mei-reces benut het onderhandelteam om onderling en met de ambtelijke top te spreken over het pakket aan financiële maatregelen dat nodig is om enerzijds de tekorten en anderzijds de ambities te kunnen dekken. Met experts wordt het gesprek gevoerd over de inhoudelijke opgaven waar een nieuw stadsbestuur voor staat."

De onderhandelaars zullen komende vrijdag (met uitzondering van het mei-reces) de stad in gaan om kennis te maken met de stadsdeelcommissies.