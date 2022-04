Nieuwe woningen in en rond het Missiehuis: boomgaard verdwijnt gedeeltelijk

De gemeente Velsen gaat 85 woningen bouwen op het terrein van het Missiehuis in Driehuis. In de tuin gaat een projectontwikkelaar 35 woningen neerzetten en het Missiehuis zelf wordt verbouwd tot 41 appartementen. Ook in de kapel en het paviljoen komen woningen. Het gaat deels om sociale huur.

Er zijn tien bezwaren binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. Die richten zich op de nieuwbouw in de boomgaard en het gedeeltelijk verdwijnen van de binnentuin. Volgens de gemeente blijft zestig procent daarvan behouden. Het verlies wordt gecompenseerd door rondom de kapel groen te creëren.

Bezwaren

Om aan de bezwaren van omwonenden tegemoet te komen, is de maximale hoogte van de zogeheten generatiewoningen teruggebracht van 4 tot 3,5 meter. Een deel van de omwonenden in appartementencomplex Nieuw Velserduin is desondanks niet blij met deze oplossing.

Het monumentale Missiehuis is gebouwd in 1924. Aanvankelijk was het een verblijf een opleidingsinstituut voor priesters. Sinds 1974 deed het dienst als sociaal-medische dienst van de Koninklijke Marine.