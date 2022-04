Viezerik plast over scooter van Selma (22): "Ik ben echt ontzettend pissig"

Met een fles allesreiniger en een doekje is Selma druk in de weer om de viezigheid van haar scooter te krijgen. "Het was helemaal plakkerig en nat en smerig, ik begrijp niet dat iemand dit doet. Er staan hier genoeg bomen en bosjes waarom moet dat nou over mijn scooter?"

Wat de viezerik niet wist, is dat hij door een deurbelcamera is vastgelegd. Selma besloot de beelden op Facebook te zetten in de hoop dat iemand weet wie hij is. "Ik hoop dat familie of vrienden hem herkennen en aan hem vragen waarom hij dit doet, het is gewoon bizar."