Toename van bijtincidenten met honden: burgemeester Roest stelt nieuw beleid vast

Het aantal bijtincidenten met honden in Bloemendaal is afgelopen jaar flink toegenomen. Bij burgemeester Elbert Roest zijn inmiddels tien meldingen binnengekomen van bijtende honden, dat is meer dan andere jaren. "Dit kan een enorme impact hebben op de buurt waar een incident heeft plaatsgevonden", zo vertelt Roest. Naar aanleiding van deze bijtincidenten komt de burgemeester met een nieuw beleid.

Burgemeester Roest ziet niet alleen een toename in Bloemendaal, maar ook in andere gemeenten. Het blijft volgens hem gissen naar de oorzaak. "Misschien dat het komt doordat mensen in coronatijd honden hebben genomen en eigenlijk te weinig tijd hadden om ze goed op te voeden. Of dat er geen mogelijkheden waren in die periode. Maar wij zien dat het aantal bijtincidenten behoorlijk groot is." Tekst gaat verder onder de video.

Hondenbezitters begrijpen wel dat er nieuw beleid is vastgesteld, maar zijn wel benieuwd naar de uitvoering hiervan. - NH Nieuws

Het kunnen honden zijn die elkaar bijten waarbij een hond serieus letsel oploopt, maar Roest heeft ook al een melding gehad van een kat die is doodgebeten door een hond en zelfs een situatie met een kind. "We hebben meegemaakt dat een kind is aangevallen door een hond. Hierdoor ontstaat onrust in de buurt, en op school waar ouders het met elkaar erover hebben. En dan komt de burgemeester natuurlijk in beeld." Nieuw beleid Voorheen had burgemeester Roest wel de bevoegdheid om in te grijpen, alleen stond dit niet zwart op wit. Dat maakte het soms lastig voor hem om aan de burger uit te leggen, waarom hij een maatregel had genomen zoals het opleggen van een aanlijnplicht. Daarom is er nu op zijn initiatief een nieuw beleid vastgesteld om duidelijkheid te geven aan burgers. "Door het op te schrijven kan de burger zien hoe de burgemeester redeneert en vervolgens een beslissing neemt."

Quote "Ik word geconfronteerd met situaties die echt heel ernstig zijn en grote maatschappelijke impact hebben. Dan moet je maatregelen nemen." Elbert Roest burgemeester Bloemendaal

Hondenbezitters begrijpen over het algemeen wel dat een burgemeester moet kunnen ingrijpen als een hond gedrag vertoont dat echt hinderlijk of zelfs gevaarlijk is. Toch heerst er bij sommigen ook angst dat de burgemeester een maatregel oplegt die grote impact heeft op de hond, nadat de hond misschien één keer de mist in is gegaan. Burgemeester Roest wil benadrukken dat hij niet zomaar een maatregel zal nemen. "Daar wordt heel goed over nagedacht. Je begint met het geven van een waarschuwing, vervolgens ga je in gesprek en kijk je wat er aan de hand is. Maar ja, ik word ook geconfronteerd met situaties die echt heel ernstig zijn en grote maatschappelijke impact hebben. Dan moet je maatregelen nemen. " De maatregelen variëren van aanlijnplicht, het dragen van een muilkorf en in hele ernstige gevallen het in beslag nemen van de hond. De burgemeester laat zich altijd adviseren door politie en deskundigen bij zijn beslissing. Het nieuwe beleid is ook vastgesteld voor de omliggende gemeenten Zandvoort, Haarlem en Heemstede.