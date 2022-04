Droomtransfer lonkt voor voormalig Telstar-aanvaller Tarik Tissoudali

Volgens Belgische media staat voormalig Telstar-speler Tarik Tissoudali in de belangstelling van Valencia. Tissoudali speelt nu voor het Belgische AA Gent.

De aanvaller speelde van 2014 tot 2016 bij Telstar. Daarna speelde hij voor onder andere Le Havre, SC Cambuur, VVV- Venl en De Graafschap. Nu draagt hij dus het shirt van AA Gent en is hij bezig met een uitstekend seizoen. Inmiddels heeft hij 25 goals voor Gent gemaakt.

Debuut Marokko

Een paar maanden geleden maakte hij ook zijn debuut voor het nationale team van Marokko. Met De Leeuwen van de Atlas wist hij zich onlangs te plaatsen voor het WK in Qatar. Het gaat dus goed met de carrière van Tissoudali. Zijn zaakwaarnemer heeft laten weten dat er belangstelling is van meerdere clubs, maar dat ze ook in onderhandeling zijn met AA Gent om zijn contract te verlengen.

Tissoudali zelf was (nog) niet bereikbaar voor commentaar.