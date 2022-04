Met 60 miljoen paprika's per jaar is verduurzamen noodzaak: "Willen gasgebruik naar nul"

Het bedrijf telt zo'n 43 hectare paprikateelt, verspreid over locaties in Wervershoof en Andijk. Klein is het bedrijf van paprikateler VD Holland niet: per step verplaatst het personeel zich door de kassen, die ze vervolgens weer netjes ophangen aan een rail.

Arnaud: "We hebben hier allemaal automatisch rijdende karren met zo'n 200 kilogram paprika's per kar, dan willen we niet dat de steps hier in de weg liggen. De afstanden zijn vrij groot, van voor tot achter is het 'in het ergste geval' een kilometer die je moet overbruggen."

Van druiven en sla, naar paprika

Arnaud zijn opa begon in de jaren '30 met druiventeelt. Langzamerhand stapte hij over van druiven naar sla. "En jaren '90 is mijn vader begonnen met paprika's. Het klimaat in Nederland is hier uitermate geschikt voor, onder andere door de koele nachten. Als het te warm is, dan gaat het ten koste van de kwaliteit. En als het te koud is, moeten we te veel warmte inbrengen, wat kostentechnisch niet handig is."

De paprikaplanten groeien wekelijks zo'n 8 centimeter en worden zorgvuldig opgebonden. In een kleine 50 weken in de kas, groeien ze uit tot een lange plant van vier meter. "Paprika's hangen zo'n 7 tot 9 weken aan de plant. Eén plant levert maximaal weer twintig vruchten op."

Duurzaam

Van Dijk probeert op allerlei vlakken zo duurzaam mogelijk te telen. Door bijvoorbeeld plaaginsecten in de kas te vangen met felgele 'lijmplaten'. "Dat trekt bepaalde insecten aan die erin vast blijven zitten. Ook zetten we biologische bestrijders uit: zakjes met eitjes waarin 'nuttige insecten' zitten, die op de plant gaan zitten en schadelijke insecten worden opgegeten."

In de toekomst willen ze het gasgebruik terugbrengen naar nul. "Ten opzichte van 2017 gebruiken we nu 80 procent minder aardgas. Dat doen we door het gebruik van aardwarmte. Water van twee kilometer diep wordt opgepompt, dat is 75 graden. Daarmee verwarmen we de kas. We nemen ook CO2 af van een bedrijf, dat wordt afgeleverd en in de kassen wordt gedoseerd. Zo beperken we het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum."