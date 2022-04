Molen Weel en Braken draaide mee in jacht op record: "De boodschap is overgekomen"

Tientallen molenaars in West-Friesland deden zaterdag mee aan een recordpoging om hun molens tegelijkertijd te laten draaien. Hun boodschap? Aandacht vragen voor het vak. Want zo'n 350 molens in Nederland staan nog leeg. "De wieken moeten blijven draaien", zegt molenaar Joost Bol.

Het record werd gehouden wegens het 50-jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. En met succes. Zo'n 103 molens in Noord-Holland – van de 836 die meededen – draaiden hun wieken. "Het was hoog tijd voor een feestje. Zeker na corona", vindt molenaar Joost Bol. Want ook de Weel en Braken in Obdam draaide mee. "En het weer zat ook nog eens mee. Een geschenk uit de hemel, letterlijk. Volgend jaar weer hoor."

Volgens hem zorgde de recordpoging voor het gewenste effect. "De boodschap is overgekomen", concludeert hij. "Het leverde behoorlijk wat aandacht op. Zelfs de lokale politiek kwam even een kijkje nemen. Een mooi gebaar."

Lastige tijden

Want voor het ambacht zijn het lastige tijden. Oorzaken: vergrijzing en een tekort aan molenaars. "Er is wel wat aanwas. Maar totdat iemand is klaargestoomd, zijn we ongeveer twee tot drie jaar verder."

En de gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog. "Zo'n 61 jaar", weet Bol. "Dat is heel erg oud. Zelfs zorgelijk, maar pas op langere termijn. En als er dan geen nieuwe, vooral jonge, aanwas is, dan komen de molens stil te staan. Dat is zonde, die gaat dan verpieteren. Ik zeg altijd: 'Onderhoud is behoud'. En dat doet een molenaar."

Molens zijn heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Nederland. Zo is 'ie bijvoorbeeld nodig om het dorp droog te houden. Het zorgt voor verversing van het water. "En kleine visjes worden 'meegemalen' naar het hogere slootwater. Zo behoud je de biodiversiteit en zuurstof in het water", legt Bol uit.

Handen te kort

Want de cijfers liegen er niet om. Nederland telt zo'n 1.200 molens en 850 molenaars. Die kunnen niet allemaal bemand worden. "De meesten hebben meerdere molens onder hun hoede. Dus als die wegvalt, zit je met de gebakken peren."

Als kers op de taart hoopt Bol dan ook dat alle molens in Nederland weer zullen draaien. "Dat verdient het. Molens horen in het Nederlandse landschap. We voelen ons daarin thuis."